Programa Nova Mogi beneficia melhorias em Brás Cubas

O Nova Mogi atendeu 18 ruas em Brás Cubas

O Programa Nova Mogi melhorou uma série de ruas no distrito de Brás Cubas. Trata-se do maior programa de recuperação asfáltica já lançado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, que, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, beneficiou 18 ruas e avenidas do distrito, com um total de 364.609,75 metros quadrados de novo pavimento.

O Nova Mogi tem investimento total de R$ 205,9 milhões, somando diferentes convênios e fontes de captação de recursos, incluindo também obras em estradas da cidade, sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Ao todo, serão mais de 150 vias atendidas, numa extensão mínima de 130 quilômetros, alcançando 70% dos bairros da cidade. A previsão é que os trabalhos se estendam até o final deste ano. O foco do Nova Mogi são os grandes corredores viários, com trabalhos já realizados na Estrada Velha de Sabaúna, na Rua Ipiranga e em diversas avenidas, como a Japão, a João XXIII, a Francisco Rodrigues Filho, a Francisco Ferreira Lopes e a Ricieri José Marcatto.

Entre os serviços executados, estão a fresa do asfalto existente, escavação, implantação de drenagem profunda, realização de base, guias, sarjetas, também a implantação da nova camada asfáltica e da sinalização vertical e horizontal.

Em todos os trechos em manutenção do Programa Nova Mogi, é preciso atenção dos condutores para a execução segura e mais rápida desses serviços. É preciso interditar parcialmente as vias conforme as obras avançam. Todos os trechos são sinalizados, inclusive com indicação de rotas alternativas.

Ações melhoram a acessibilidade da cidade