Programa Nova Mogi atua em sete vias do município nesta semana

Nesta semana, o Programa Nova Mogi de Recuperação Asfáltica segue atuando em sete vias de Mogi das Cruzes. Na rua Cabo Diogo Oliver, no Mogilar, continuam as obras no trecho entre a rua Engenheiro Gualberto e Salvador Cabral, com escavação e recuperação de base. O quarteirão fica interditado nesta etapa – pedestres e condutores precisam ficar atentos à sinalização das rotas alternativas.

Na área central da cidade, os trabalhos avançam na rua Ricardo Vilela, com a manutenção de guias e sarjetas. Por se tratar de uma via de trânsito intenso, a demolição e aplicação de massa asfáltica são feitas no período noturno e a concretagem pela manhã. Condutores e pedestres devem ficar atentos à sinalização, por causa das interdições pontuais à noite.

No distrito de Braz Cubas, os trabalhos seguem na avenida Alexandrina de Paula com a manutenção de guias e sarjetas, fresagem (quando o asfalto antigo é raspado) e aplicação da nova massa asfáltica. Já no Alto do Ipiranga, a rua Severo dos Santos receberá a aplicação da nova massa asfáltica no começo da semana. Na Vila Natal, a rua Paris terá manutenção de guias e sarjetas, fresagem e aplicação de da nova camada asfáltica.

No distrito de Cezar de Souza, os trabalhos também continuam na avenida João XXIII, com a raspagem do asfalto antigo (fresa) durante o dia e aplicação do novo asfalto no período noturno, para diminuir o impacto ao trânsito.

A região do Taboão também recebe melhorias, na estrada Yoneji Nakamura, com a montagem da base e aplicação da camada “binder”, que liga o revestimento asfáltico com a base.

“O Nova Mogi vai recuperando os principais corredores viários da cidade, ligando diversas regiões de Mogi das Cruzes e garantindo a fluidez e segurança aos condutores e pedestres. Este trabalho é importante, já que a camada asfáltica de Mogi das Cruzes tem décadas e acaba se deteriorando com mais facilidade. O Programa Nova Mogi vem para modernizar as principais vias da cidade”, explica o secretário municipal de Infraestrutura Urbana, Alessandro Silveira.

Orientações

Em todos os trechos em manutenção do Programa Nova Mogi é preciso atenção dos condutores. Para a execução segura e mais rápida destes serviços, é preciso interditar parcialmente as vias conforme as obras avançam. Todos os trechos estarão sinalizados, inclusive com indicação de rotas alternativas.

Os ônibus que cumprem itinerário nestas regiões também adotam rotas alternativas à medida que as interdições forem necessárias. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana fará a sinalização para os motoristas.

A Secretaria de Infraestrutura Urbana lembra que o cronograma dos trabalhos pode sofrer alteração por causa das condições climáticas.