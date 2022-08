Profissionais de Educação Física recebem homenagem da UMC

A UMC realizou na última segunda-feira (29) um encontro especial para homenagear os Profissionais de Educação Física. Professores e especialistas da área se reuniram no Centro Esportivo da UMC para participarem de um ciclo de debates sobre a atuação profissional.

O evento direcionado aos alunos da UMC celebrou o dia 1º de Setembro em que é comemorado o Dia do Profissional de Educação Física, uma data voltada para celebrar o profissional responsável pela manutenção do corpo humano em ação e com saúde. A solenidade promovida pela Universidade visou reforçar a importância da profissão e valorizar a história do curso que está aberto desde 1973.

Destaque da profissão

Rogério Sthanke, conhecido nacionalmente como personal das estrelas, participou do evento para compartilhar suas experiências de vida com os alunos. Rogério se formou na instituição há cerca de 15 anos e hoje é especialista em emagrecimento, empresário, atleta e embaixador da ‘Moviment Fitness Brasil’.

“Os profissionais da área precisam entender a importância que eles têm na vida das pessoas. Levamos qualidade de vida, saúde e temos a possibilidade de transformar a realidade de muitas pessoas através da atividade física. Durante o evento, os alunos entenderam o importante papel que exercerão na sociedade”, explica.

A Coordenadora do Curso de Educação Física da UMC, Geovana Mellisa C. Anacleto, explica que o objetivo do curso é formar um profissional atualizado com o que é de mais inovador na área, apto para atuar com todas as faixas etárias em diversas áreas, desde as mais tradicionais como educação física escolar, musculação, ginástica, até as mais contemporâneas como personal trainer, atividades em hospitais e espaços destinado aos cuidados de saúde.