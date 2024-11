Professores de Bertioga participam do III Seminário de Boas Práticas no Uso da Tecnologia

Na quarta-feira (30), a prefeitura de Bertioga reuniu professores no III Seminário de Boas Práticas no Uso da Tecnologia, com o tema “Professor, seu trabalho faz a diferença! Liga dos Herois”. A atividade contou com a apresentação de oito práticas educativas, demonstradas por educadores da rede municipal.

O seminário foi um espaço para que os profissionais compartilhassem experiências transformadoras, discutissem as metodologias que revolucionaram o ensino e apresentassem projetos que servem como exemplos para toda a rede de educação.

“O mais empolgante é que estamos promovendo o protagonismo de nossos professores, mostrando como suas iniciativas ajudam a elevar a qualidade da educação em Bertioga e projetam nosso município como referência nacional e internacional no uso de tecnologias para a aprendizagem”, destacou o diretor do Departamento de Gestão de Tecnologia Educacional, Samuel Guedes.

Ainda sobre tecnologia, o município foi destacado em uma campanha global do Google, reafirmando seu compromisso com a inovação educacional. Desde 2020, a cidade vem investindo massivamente em tecnologia educacional. A adoção de Chromebooks e outras tecnologias de ponta não só garantiu a continuidade do aprendizado durante os desafios do ensino remoto, mas também ampliou as possibilidades pedagógicas no retorno às aulas presenciais. Atualmente, todos os alunos do ensino fundamental têm à disposição um ambiente de aprendizagem enriquecido, onde o digital e o presencial se complementam de maneira harmônica.

Crédito: Joanderson Piropo

Evento contou com práticas educativas demonstradas pela rede municipal