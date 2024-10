Professoras ensinam a relação entre lecionar e aprender com os seus alunos

Dia 15 de outubro é o Dia dos Professores

No dia 15 de outubro, o Brasil celebra o Dia dos Professores, uma data que homenageia a dedicação de milhares de educadores que, dia após dia, moldam o futuro do país por meio do conhecimento. A importância dos professores vai além das salas de aula, pois são agentes transformadores, responsáveis por inspirar gerações e promover o desenvolvimento social e cultural. O papel do professor é crucial, pois vai além da transmissão de conteúdo, seguindo para o suporte emocional dos alunos.

De acordo com a professora e coordenadora pedagógica Flávia Araujo Bonotti, do colégio Saint Thomas’ (Mogi das Cruzes), formada em Pedagogia e atuante em sala de aula há 11 anos, “o mais próximo de descrever essa profissão é compará-la ao prazer e ao carinho de ser mãe. É estar presente em cada pequena descoberta”.

Quando o professor nasce com o dom de ensinar as crianças, o carinho é recíproco, fazendo com que aquele mestre fique marcado na memória de cada aluno. “Meus alunos representam a pureza, a curiosidade e a esperança que o mundo precisa. Eles me ensinam diariamente sobre amor, amizade e a beleza das pequenas descobertas”, comenta.

Flávia também ressalta que acompanhar o crescimento de cada criança, ver o brilho em seus olhos quando compreendem algo novo e celebrar suas pequenas conquistas enche o seu coração de alegria.

Para Elaine Cristina Vieira da Silva Macedo, formada em Pedagogia, atuante há 25 anos e professora do colégio Gênesis (Mogi das Cruzes), o maior prazer em dar aula é ensinar e aprender com os alunos diariamente. “Os alunos são a fonte de toda inspiração para a minha vida profissional”, revela.

Como retribuição, comenta que, além do aprendizado, o sorriso, o abraço, as conversas diárias e principalmente a confiança na professora, são pontos-chave para uma relação de carinho entre o mestre e o aluno. E finaliza, “Acredito que além de estudar, preparar às aulas diariamente, ter um olhar especial para cada aluno, faz a diferença. Mostrar confiança e compreender cada ser em sua peculiaridade. Principalmente, entendo que ser professora é a minha missão de vida”.

Foto 1 – Para Elaine Macedo, lecionar é ensinar e aprender

Foto 2 – Flávia Araujo compara a profissão com o carinho de mãe