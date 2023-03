Professora sonha em conhecer Maurício de Sousa

A Turma da Mônica, sem dúvida, faz parte da infância da grande maioria dos brasileiros. E com a pedagoga e professora de Educação Infantil Tatiane de Souza Tavares, de 38 anos, não é diferente.

Thaty, como é conhecida, é apaixonada pela turminha criada por Maurício de Souza desde a infância. “Tive uma forte influência de meu padrasto que fazia a assinatura mensal dos gibis, e eu acompanhava todas as historinhas junto com minhas irmãs”, relembra.

Hoje, já adulta, tem mais de 300 itens da Turma da Mônica e, inclusive, tem um quarto todo decorado com produtos do Cebolinha e companhia. “Essa ideia surgiu quando eu era pequena, sempre sonhei e imaginei ter meu quarto todo decorado com um pouquinho deles, mas só comecei a tornar real quando adulta”, conta.

Até a sala de aula dela tem produtos da turma – ela dá aulas em uma escola em Itaquaquecetuba. “Minha sala de aula também é decorada com a turminha, deixa o ambiente mais colorido e feliz”, brinca.

Mas afinal, o que tem a Turma da Mônica que tanto encanta Tatiane? Ela responde: “Eles ensinam a valorizar a amizade e a importância dela, a aprender a lidar e aceitar as diferenças e perceber o quanto é bom ser criança”.

Sonho de criança

E a professora jura que gosta de todas as histórias. “Me encanto com as historinhas do Chico Bento, gosto da Magali que come e não engorda, do jeito carismático e atrapalhado do Cebolinha, do Cascão que vive se metendo em confusão com os planos infalíveis do Cebolinha, e da Mônica, que mesmo sendo bravinha, tem um coração tão doce e fofa. Me identifico com o jeitinho dela”. Thaty fala até qual seu grande sonho: conhecer o estúdio Maurício de Sousa Produções e, claro, o próprio Maurício.