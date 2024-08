Professora da UMC cria método inovador para melhora da produção de leite materno 

Estudo foi publicado na Revista Caderno Pedagógico

A professora do Curso de Enfermagem da UMC, Denise Mary Costa de Oliveira, criadora do método inovador que auxilia a produção de leite materno, acaba de publicar o estudo na Revista Caderno Pedagógico (vol. 21). Denominado de Improving Milk Production (I.M.P.), o método tem revelado resultados positivos para diversas pacientes da região do Alto Tietê.

Denise, que também é consultora de amamentação, criou a técnica após ouvir queixas de suas pacientes que não estavam conseguindo produzir leite em quantidade suficiente e descobriu, por meio de estudos, que a produção poderia ser otimizada utilizando uma combinação de intervenções nutricionais, comportamentais e de suporte técnico.

“Comecei a atender e acompanhar essas pacientes pós-atendimento, criei inicialmente um protocolo fundamentado em conteúdos com embasamento científico, e aplicá-los. Considerando isso, resolvi criar o método I.M.P. que é a junção de cinco etapas descritas a fim de favorecer e melhorar a produção de leite materno”, explica a professora.

As cinco etapas do método criado incluem: hidratação adequada, dieta balanceada e rica em proteínas, vitaminas e minerais. Além da realização de técnicas para gerenciamento e alívio do estresse, suplementação de galactagogos e frequência adequada da amamentação.

Dentre as mães que utilizaram o método, destacam-se dois casos de sucesso: a paciente que chegou a doar mais de 300 litros de leite para o município de Suzano, em 2022, e a paciente que teve câncer e conseguiu produzir leite normalmente até os seis meses para seu bebê, fazendo o uso somente de uma das mamas.

Apesar do aumento das taxas de amamentação na maioria dos países nas últimas décadas, a tendência ao desmame precoce continua, e o número de crianças amamentadas, segundo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), ainda é baixo.

O leite é a primeira alimentação humana e fonte de nutrientes para as funções biológicas, sendo considerado o mais completo alimento para crianças, por ter papel importante no sistema imunológico contra doenças infecciosas e no desenvolvimento afetivo e psicológico entre mãe e filho.

Mulheres que desejam realizar doação de leite podem procurar pelo Banco de Leite Humano da Prefeitura de Mogi das Cruzes pelo telefone 4798-7343, onde uma equipe preparada poderá tirar dúvidas e orientar as mães sobre o aleitamento materno.

