Professor e cantor apresenta show que mistura música e sustentabilidade

O show “Sustentabilidade 5 Rs” é um grande espetáculo de músicas autorais do professor e cantor Juscelino Olyveira, que leva a todos canções alegres e edificantes em três gêneros musicais, que é a paixão dos brasileiros: samba, reggae e forró, livre para todas as idades.

Com lindas mensagens sobre Agenda 2030 (17 ODS), preservação do meio ambiente, desenvolvimento sustentável, combate a violência e ao racismo, paz social dentre outros temas pertinentes ao contexto sócio econômico e ambiental em nossos dias, Juscelino Olyveira se apresentará dia 26 de agosto, às 20h, no Teatro Nelson Lobo de Barros, na Casa do Cristo em Itaquera Zona Leste, situado na Rua Agrimensor Sugaya, 986.

Suas composições é um convite a reflexão sobre o papel de cidadão, onde ele propõe a conscientização de todos em defesa do meio ambiente e da agenda 2030 com seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em prol da qualidade de vida para todos e a construção de um mundo melhor. Sem pobreza, fome e desigualdade, como ele canta em sua música agenda 30.

“A ideia é fazer espetáculo, um período de reflexão. Inclusive porque pautamos assuntos que estão ligados ao nosso dia a dia. Creio que todos que forem, vão se encantar”, conta Juscelino Olyveira.

Ouça:





Informações

26 de agosto de 2023 – 20h

Local: Teatro Nelson Lobo de Barros

Endereço: Rua Agrimensor Sugaya,986.