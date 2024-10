Produtora mogiana lança três filmes com temáticas sociais até 2025

Mogi das Cruzes tem três projetos cinematográficos para serem estreados ainda neste ano e em 2025. A produtora mogiana Itapeti Filmes está em fase de finalização dos projetos, que têm como foco temáticas sociais. As produções, dirigidas pelos cineastas Rodrigo Campos e Rebeca Crespo, abordam questões culturais, históricas e sociais, com destaque para a realidade da região.

O primeiro lançamento será o documentário “Tietê: Águas Verdadeiras”, previsto para dezembro de 2024. O filme, dirigido por Rodrigo Campos, faz um mergulho nas histórias e desafios do rio Tietê, especialmente no trecho que abrange Salesópolis e Mogi das Cruzes. A produção expõe as dificuldades ambientais enfrentadas pelo rio e suas comunidades, trazendo depoimentos de pescadores, indígenas e estudiosos.

Para 2025, a produtora prepara duas ficções financiadas pela Lei Paulo Gustavo. A primeira delas é “A.Mare”, que retrata a vida de imigrantes italianos na Vila Taquarussu, localizada em Quatinga, no período entre 1930 e 1950. O filme narra a história de Amabile, uma mulher que sofre de Parkinson, enquanto sua filha desafia os padrões conservadores da família ao se envolver em movimentos políticos contra a ditadura militar de 1964.

Já “Deus Ajuda Quem Cedo Madruga” aborda a desigualdade social a partir da vida de Leonarda, uma diarista de Jundiapeba que enfrenta dificuldades para sustentar seu filho autista. O longa, dirigido por Rebeca Crespo, mostra como a personagem, em meio a crises financeiras, passa a aplicar golpes em seus patrões, até ser investigada por suas ações.

As datas para as estreias ainda não foram divulgadas.

Os filmes contam histórias de Mogi das Cruzes