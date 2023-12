Produção por meio do Manejo Sustentável

No Brasil, o papel, seja para uso higiênico, impressão, ou na confecção de embalagens e de diversos outros produtos do nosso dia a dia, é produzido a partir de polpa de celulose, tendo como matéria-prima as árvores. De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 100% das árvores utilizadas para a produção da celulose no Brasil vêm de plantios florestais específicos para esse fim, preservando assim as florestas nativas. Florestas nativas são aqueles naturais de uma determinada região, com características próprias e um ecossistema único. Esse tipo de floresta precisa ser preservada, pois fortalece a biodiversidade de toda uma região. Para evitar o uso das florestas nativas, indústrias do setor de papel e celulose apostam no plantio florestal, por meio de espécies específicas como Pínus ou Eucalipto, por exemplo.

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, planta e preserva árvores nativas em mais de 35% das suas áreas, conservando a biodiversidade, o solo e os rios. Além disso, a empresa detectou um aumento de 17% da vegetação nativa encontrada em áreas destinadas à conservação no Cerrado, na Mata Atlântica e na Amazônia. Os plantios e áreas de conservação da Suzano são um ativo valioso, tanto para a empresa quanto para o mundo, pois capturam e mantêm estocados mais de 270 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera, ajudando a diminuir os efeitos das mudanças climáticas e a conservar os serviços ambientais importantes para a sociedade, como os recursos hídricos e a polinização.

Limeira 26.01.2022 Suzano S/A. Industria de papel e celulose. Planta industrial de Limeira. Area – Acabamento Fotos: Fernando Cavalcanti

Além disso, na Suzano as plantações de eucalipto são feitas em mosaico, ou seja, intercalando o plantio com as florestas nativas e, assim, protegendo nascentes, cursos de água e áreas inundadas, conectando populações de animais selvagens e plantas brasileiras por meio de corredores ambientais. A empresa também utiliza tecnologias de ponta para plantio e colheita, realizando assim o controle biológico de pragas. Como qualquer planta, o eucalipto precisa de água para sobreviver. Mas as plantações de eucalipto usam quantidades de água semelhantes às da Mata Atlântica e do Cerrado.

O eucalipto consegue produzir mais madeira com menos quantidade de água, o que o transforma em uma das espécies mais eficientes na transformação de água em biomassa. Ao contrário do que muitos imaginam, as áreas plantadas de eucalipto contribuem para a recuperação de áreas degradadas e desertificadas, e também para o crescimento de vegetação nativa. Quando o manejo é feito de maneira sustentável, as folhas e galhos de eucalipto que caem no solo se transformam em matéria orgânica que é fonte de alimento para minhocas, insetos, fungos e outros organismos. Esse processo contribui para a manutenção dos nutrientes do solo, além de o proteger contra a erosão. Atualmente a Suzano planta diariamente 1,2 milhão de mudas de eucalipto por dia, e conserva 1 milhão de hectares de áreas de vegetação nativa no Brasil.

Data: 04/04/2016 Local: Salesópolis – SP Cliente: Suzano Ref1: Responsabilidade Ambiental Ref2: Salesópolis Job: Salesópolis 04/04/16 Descrição: Cachoeira em Floresta restaurada junto com plantação de eucalipto – Salesópolis – SP Fotógrafo: Sergio Zacchi

Ecoeficiência

Nos processos industriais, a Suzano assume um compromisso firmado em quatro pilares: repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Uma das ações é o investimento em tecnologia para o uso eficiente da água em nossos processos, incluindo o reuso e uma Estação de Tratamento de Água na unidade Mucuri-BA.

A Suzano também gera quase o total de energia consumido em nossa produção. O excedente é vendido como energia renovável capaz de abastecer uma cidade com 1,4 milhão de habitantes. A redução da a emissão de gases do efeito estufa e a disposição final adequada para todos os resíduos são outras ações que, uma vez inseridas no DNA da empresa, já fazem parte do dia a dia de todos os colaboradores.