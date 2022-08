Procuradoria Geral do Município abre concurso para seleção de estagiários de Direito

A Procuradoria-Geral do Município abriu hoje (08/08) as inscrições para o “VI Concurso para Seleção de Estagiários de Direito”. O prazo vai até 31 de agosto de 2022 e podem se inscrever estudantes a partir do 5º semestre do curso de Direito.

O edital pode ser consultado no site da Prefeitura por meio deste link, onde também está disponível o link para as inscrições, que podem ser feitas a partir das 08h00min do dia 08/08/22 até as 17h00min do dia 31/08/22.

Após a inscrição preliminar, o candidato deverá comparecer presencialmente à sede da Procuradoria-Geral do Município, localizada na Avenida Narciso Yague Guimarães, 277 – 3º andar do Prédio sede da Prefeitura, entre os dias 08/08/2022 e 09/09/2022, no horário das 09h00 às 17h00, para validação da inscrição, oportunidade na qual deverão trazer documento com foto. O não comparecimento para validação tornará sem efeito a inscrição preliminar.

O estágio terá carga horária de 30 horas semanais e duração máxima de dois anos. O valor da bolsa auxílio é de um salário mínimo.