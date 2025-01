Procon de Suzano orienta sobre economia nas compras de material escolar

Dicas ajudam famílias a economizar na hora das compras escolares

Com o início das aulas se aproximando, o Procon de Suzano intensifica, neste mês de janeiro, as orientações aos pais e responsáveis sobre as compras de material escolar. A iniciativa busca ajudar os consumidores a evitarem gastos excessivos, priorizando a pesquisa de preços e o planejamento. Entre as dicas estão a reutilização de materiais do ano anterior e a compra em conjunto com outros pais.

Antes de adquirir novos itens, o Procon recomenda que os consumidores verifiquem os materiais já disponíveis em casa e avaliem a possibilidade de reaproveitá-los. Segundo o órgão, esse hábito pode gerar economia significativa, já que, muitas vezes, materiais em bom estado são esquecidos após o fim do ano letivo.

Outro ponto destacado pela diretora do Procon, Daniela Itice, é a atenção às listas de exigências das escolas. “Os consumidores devem ficar atentos às listas que não podem exigir a aquisição de materiais de uso coletivo, como itens de higiene, limpeza ou escritório, conforme a Lei Federal 12.886/2013. Embora as escolas possam sugerir a compra de produtos diretamente na secretaria, tal prática nunca deve ser obrigatória, pois caracteriza venda casada”, explicou.

Além disso, o órgão ressalta a importância de pesquisar formas de pagamento e descontos para economizar. A compra em grupo é uma das estratégias recomendadas. “Comprar em conjunto com outros pais pode reduzir custos, mas é essencial perguntar sobre descontos em grandes quantidades. O consumidor tem esse direito e deve aproveitá-lo”, concluiu Daniela.

Com essas orientações, o Procon de Suzano espera garantir um início de ano letivo mais econômico e tranquilo para as famílias da cidade.

Créditos: Mauricio Sordilli/Secop Suzano

A diretora do Procon, Daniela Itice, alerta sobre a ilegalidade de exigir materiais de uso coletivo nas listas escolares