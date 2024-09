Procon de Suzano inicia monitoramento para Black Friday

Operação especial visa proteger consumidores

Com a aproximação da Black Friday, marcada para o dia 29 de novembro, o Procon de Suzano deu início a uma operação especial para proteger os consumidores durante o evento. Entre os dias 9 e 13 de setembro, uma equipe do órgão municipal começou a percorrer as lojas do centro e do Suzano Shopping para registrar os preços dos produtos mais procurados, como celulares, televisores, micro-ondas e geladeiras.

Essa é a primeira de uma série de vistorias que serão realizadas nos próximos dois meses, com o objetivo de evitar irregularidades e falsas promoções. Durante as ações, os fiscais orientarão os comerciantes sobre a prática ilegal de aumentar os preços dos produtos meses antes do evento para, no dia, reduzi-los ao valor original.

No dia da Black Friday, o Procon estará presente nas lojas para garantir a correta condução das relações comerciais. Os fiscais verificarão a obrigatoriedade das etiquetas com preços, formas de pagamento e parcelamento em cada item. Além disso, será observado se há indicação sobre a possibilidade de compra com cartões de bancos, evitando a venda casada.

O Procon também alerta os consumidores sobre a exigência de que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) esteja disponível em local visível em cada estabelecimento e recomenda cuidados com links recebidos pela internet.

A diretora do órgão municipal, Daniela Itice, destacou que os consumidores devem ficar atentos às suas necessidades para monitorar os preços antes mesmo de realizarem as compras, para não serem influenciados por qualquer promoção. “É importante que todos criem o hábito de acompanhar a evolução dos preços das mercadorias que desejam comprar, para que saibam exatamente de quanto é o desconto, ou se este realmente acontece, no momento em que visualizar algum anúncio de promoção”, ressaltou.

Crédito: Luana Bergamini/Secop Suzano

Fiscais do Procon verificam etiquetas de preços e formas de pagamento em loja de eletrônicos