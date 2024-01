Primeiro trecho da avenida dos Bancos é liberado ao trânsito

O primeiro trecho da avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, que compreende os quatro primeiros quarteirões da via, foi liberado para tráfego na manhã desta quinta-feira (25). A “Avenida dos Bancos” passa pelas obras do Programa Nova Mogi de Recuperação Asfáltica.

A liberação ocorre 10 dias antes do previsto – inicialmente, o trecho entre as ruas Deodato Wertheimer e Sebastião Furlan (altura da Praça do Totó) seria liberado para circulação de veículos em 5 de fevereiro, quando começam as aulas e, consequentemente, há o aumento no trânsito.

“Mesmo com as chuvas, as Secretarias de Infraestrutura Urbana e Mobilidade Urbana adiantaram a entrega do terceiro e quarto quarteirões da ‘Avenida dos Bancos’, que vão da rua Princesa Isabel de Bragança até a Sebastião Furlan. A partir desta quinta-feira, os veículos já podem trafegar por esse trecho. O compromisso foi cumprido com 10 dias de antecedência”, disse o prefeito Caio Cunha.

Os quarteirões que foram liberados receberam uma pré-capa asfáltica, o que permite manter a circulação de veículos. O recapeamento final seja feito apenas quando a obra estiver concluída em toda a extensão da avenida, para que não haja emendas no asfalto.

“É importante lembrar que os condutores ainda precisam estar atentos à sinalização local e aos comandos dos agentes de trânsito, porque a região ainda exige alguns desvios em função das obras. Mesmo assim, as calçadas seguem livres para a circulação dos pedestres, para que acessem o comércio normalmente”, finaliza o prefeito.

Segundo trecho

O segundo trecho da obra, que vai da rua Sebastiao Furlan até a Campos Salles seguirá com o mesmo ritmo acelerado, para diminuir os impactos na região central. As escavações já tiveram início, sempre com as calçadas liberadas para os pedestres. A orientação aos consumidores é que sigam para o centro comercial normalmente e que priorizem o acesso a pé – basta estacionar em ruas próximas e andar até a seu ponto de interesse.