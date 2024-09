Primavera dos Museus: celebração da acessibilidade e inclusão em Mogi das Cruzes

Evento destacou uma programação repleta de atividades culturais

A Primavera dos Museus, evento nacional que celebra a cultura e o patrimônio histórico, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), contou com uma série de atividades em Mogi das Cruzes. A programação incluiu apresentações culturais e visitas mediadas aos acervos dos museus da cidade. Todas as ações foram gratuitas e abertas ao público.

Com o tema “Museu, Acessibilidade e Inclusão”, o evento atraiu um público diversificado, com uma estimativa de cerca de 220 participantes nas atividades programadas. A iniciativa teve como objetivo incentivar a visitação de alguns dos museus da cidade.

A programação começou na terça-feira (24), com a apresentação do Coral do Paradesporto, na Pinacoteca de Mogi das Cruzes, localizada na rua Coronel Souza Franco, 993, no Centro. A participação do coral refletiu a importância da inclusão e da valorização de talentos, independentemente das limitações físicas.

Na quarta-feira (25), as atividades se intensificaram com visitas mediadas a dois importantes acervos da cidade: o Museu Professora Guiomar Pinheiro Franco e o Museu Mogiano.

Na quinta-feira (26), as visitas continuaram em ritmo acelerado. Os visitantes puderam explorar a “Mostra de Arte NAIF no estado de São Paulo” na Pinacoteca de Mogi das Cruzes, das 9h às 14h. Esta exposição destacou a arte popular e suas expressões singulares, contribuindo para a valorização da cultura regional. Em paralelo, o Centro de Cultura e Memória Expedicionários Mogianos também realizou visitas mediadas com a temática “Arte Mogi Itinerante – Memórias presentes”, oferecendo uma visão rica e diversificada da arte e da memória local.

Expondo a rica história de Mogi das Cruzes através de seu acervo diversificado