Previsão é de 7% nas vendas para o Dia das Mães

A Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) estima um crescimento de 7% nas vendas do comércio local neste Dia das Mães (11), em relação ao ano anterior. Nesta data, o comércio da cidade terá horário especial para atender aos consumidores que deixam as compras para a última hora.

De acordo com a presidente da ACMC, Fádua Sleiman, a expectativa é positiva e já reflete um bom desempenho em diversos estabelecimentos: “As lojas estão investindo em promoções, decoração especial e atendimento diferenciado para atrair os consumidores. Os restaurantes também devem registrar aumento de público, principalmente no fim de semana do Dia das Mães”.

Otimista com as vendas para o movimento no comércio, Fádua pontua os segmentos que mais vão puxar as vendas: eletrodomésticos, eletrônicos, produtos de beleza e o setor de alimentação — este último, com destaque para os restaurantes, que devem registrar grande fluxo de clientes no próximo domingo. “Tradicionalmente, o Dia das Mães representa a segunda melhor data para o varejo, ficando atrás apenas do Natal. É uma oportunidade de unir carinho com praticidade. Muitos filhos optam por presentear com algo que será útil no cotidiano das mães”, destaca Fádua Sleiman.

Além disso, a ACMC dá um impulso a mais para que o consumidor compre no comércio local, conforme ressaltou a presidente: “Nós promovemos a campanha ‘Mogi Vende Mais – Mês das Mães’, que ajuda a motivar o consumidor e, claro, a aquecer o setor, o que impulsiona o movimento nas lojas”.

No dia 28 de maio, será sorteado um conjunto de gargantilha e um par de brincos folheados a ouro. A ação é válida exclusivamente para clientes das lojas participantes. A dinâmica é simples: a cada R$60 em compras, em uma das 226 lojas participantes, o consumidor tem direito a um cupom para concorrer aos prêmios. De acordo com o regulamento da iniciativa, compras acima desse valor, em múltiplos de R$60, geram mais cupons.

Durante estes dias, as lojas de rua que funcionarão até às 19 horas. No sábado, o funcionamento será ampliado até às 18 horas.

Horário será estendido no comércio de Mogi das Cruzes