Prevenção à violência escolar é trabalhada pela Educação de Suzano

Cerca de 430 estudantes que são atendidos pelo programa Prevenir a Violência Escolar recebem de forma contínua um acompanhamento cada vez mais preciso da Secretaria Municipal de Educação de Suzano. O mais recente avanço relacionado a esse trabalho é o sistema informatizado que passa a ser adotado pela pasta para fornecer maior suporte às ações criadas por todos os envolvidos, garantindo a proteção e os direitos de crianças e adolescentes da rede municipal de ensino.

A tecnologia permite a construção e manutenção de prontuários digitais, facilitando o acompanhamento dos alunos monitorados para melhor orientação, identificação, acolhimento e encaminhamento daqueles que vivem em situação de vulnerabilidade. Para isso, articuladores comunitários, diretores de escola e técnicos do programa vêm sendo capacitados para utilizar a nova ferramenta.

Esta inovação, que recebeu o nome de Sistema Informatizado Municipal do Programa Prevenir a Violência Escolar (Simp), organiza e agiliza o registro das informações, permitindo que os profissionais tenham acesso a dados precisos, respeitando a privacidade dos estudantes. O Simp é exclusivo para a realidade de Suzano, superando barreiras e otimizando o atendimento aos alunos da rede municipal.

Os fatores que definem quais crianças e jovens necessitam de um acolhimento especial são baseados em diversos aspectos que levam em consideração a vulnerabilidade social das famílias, a frequência nas escolas, as situações de abandono, as situações de violência e o baixo rendimento escolar. Até mesmo os casos de pessoas que não estão mais na rede municipal de ensino também são monitorados.

O secretário Leandro Bassini destacou que a iniciativa reforça o compromisso da administração municipal em priorizar a proteção dos estudantes e fortalecer a rede de apoio na luta contra a violência escolar: “Temos aprimorado o trabalho desenvolvido pelo programa com a integração de profissionais multidisciplinares e uso da tecnologia, que nos permite acesso a dados precisos e um melhor acompanhamento dos alunos que são atendidos por nossa equipe”.

Crédito: Mauricio Sordilli/Secop Suzano

Inovação implementada permite construção e manutenção de prontuários digitais