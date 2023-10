Premiação da ACMC anuncia homenageados do Empreendedor do Ano

O protagonismo do comércio é celebrado pela Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) com o anúncio dos homenageados do 44° Prêmio Empreendedor do Ano. A divulgação, realizada na terça-feira (10), reuniu os indicados, a diretoria da entidade e convidados. Nesta edição, a premiação será promovida no dia 26 de outubro e marca a celebração dos 103 anos da ACMC.

A contribuição de diversos imigrantes, que ao longo das últimas décadas construíram o comércio mogiano, foi a inspiração para o tema do 44° Prêmio Empreendedor do Ano, que neste ano será a Festa das Nações.

Serão sete categorias, incluindo algumas das colônias que colaboraram para fomentar o comércio e negócios na cidade. A Loja Sultão, do empresário Mohamad Husseim Saada, representará a Colônia Libanesa; a Cantina Italiana D’Angelo, da empresária Daniella Lazzurri, é a indicada da Colônia Italiana; o Shibata Supermercados, da Família Shibata, será a homenageada da Colônia Japonesa.

Serão premiados, ainda, a Clínica Viavita, da médica cardiologista Rita Cassia Pozzan Foglia, como Prestador de Serviços; a loja Herman Ferragens, do empresário Hermawan Harto Tirtaprawita, como Tradição; a loja Lina Materiais Elétricos, da empresária Lina Hillman, como Comércio; e a Odonto Company, da cirurgiã-dentista Ana Graziela Cesar Clares Monteiro, como Empreendedorismo Feminino.

A premiação reunirá 400 pessoas entre homenageados, empresários, autoridades e convidados no Clube de Campo de Mogi das Cruzes.