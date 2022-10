Prefeitura vai investir mais de R$ 200 milhões para asfaltar 150 vias da cidade

O prefeito Caio Cunha fez, na manhã desta segunda-feira (24/10), a assinatura da ordem de serviço para o início das obras do Nova Mogi, o maior programa de recapeamento e pavimentação já lançado pelo município. Serão, ao todo, R$ 205,9 milhões em investimentos e mais de 150 vias contempladas pela troca da capa asfáltica e/ou pavimentação, beneficiando 70% dos bairros da cidade.

“É fato que nossa cidade é muito grande e antiga, portanto a degradação da malha viária é um problema de anos. E, para resolver, não há outra forma se não investir. O Tapa-Buraco é feito diariamente e continuará sendo realizado, porém em muitas vias ele já não resolve mais. Por isso, estamos hoje aqui lançando o maior programa de recapeamento e pavimentação que a cidade já viu, com investimento de mais de R$ 200 milhões”, destacou o prefeito.

As obras já foram iniciadas, pela troca da capa asfáltica da avenida Japão, no trecho entre as ruas Franz Steiner e Thuller. Na sequência, serão atendidas a rua Francisco Franco, no Centro, vias de Braz Cubas, no entorno do Hospital Municipal e a rua Neusa Maria de Oliveira Dias, no Jardim São Francisco.

As próximas vias a serem atendidas serão ruas centrais, pelo projeto binário, com obras que vão incluir não só o recapeamento e pavimentação, como também melhoria de calçadas, recomposição de guias e implantação de dispositivos como lombo faixas, além de adequações às normas de acessibilidade.

Os locais atendidos pelas obras serão devidamente sinalizados e, nos pontos de maior movimento, os trabalhos serão realizados no período noturno, com o intuito de amenizar impactos no trânsito.

O Nova Mogi também envolve obras de pavimentação, com a implantação de asfalto em locais onde as ruas ainda são de terra. Dois exemplos são o Parque São Martinho e o Parque das Varinhas. No primeiro, há apenas três vias asfaltadas e todas as demais 14 receberão asfalto. Já no Parque das Varinhas, as duas principais vias do bairro serão pavimentadas.

O Nova Mogi é composto por diferentes convênios e fontes de investimento. Há, por exemplo, dois financiamentos do Banco do Brasil, sendo um já executado e outro em licitação, o projeto binário, recursos do Detran, do DER, do programa Desenvolve SP, do programa Nossa Rua, além de licitações unitárias.

São, portanto etapas, que serão gradativamente cumpridas e a previsão é finalizar o pacote em setembro de 2024. Neste primeiro momento, já há duas empresas contratadas para a realização dos serviços e há outras licitações em andamento. A previsão é que, daqui a algumas semanas, os trabalhos estejam sendo realizados em todas as regiões da cidade de forma simultânea.

“Vamos criar efetivamente novos corredores viários, com a troca da capa asfáltica nas interligações de diferentes regiões da cidade”, explicou o secretário municipal de Infraestrutura Urbana, Alessandro Silveira, acrescentando que os serviços serão feitos em parceria com o Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae).

“Antes de iniciarmos os trabalhos em qualquer via, uma equipe do Semae vai até o local fazer as devidas verificações, para identificar se algo precisa ser trocado. Assim, evitaremos ter que quebrar o asfalto novo logo depois de ele ser entregue”, explicou.

Além de ruas e avenidas, o Nova Mogi abrange também obras de melhoria que já estão em andamento em estradas da cidade. Servem como exemplo a Estrada do Taboão, estrada da Volta Fria, a estrada Yoneji Nakamura e a Estrada Velha de Sabaúna (Avenida Romilda Pecorari Nor).

Ao todo, serão cerca de 130 quilômetros de vias que receberão asfalto novo. O programa contempla praticamente todos os bairros da cidade, como Centro, Braz Cubas, Jardim Universo, Socorro, Vila Natal, Jardim São Pedro, Jardim Esplanada, Vila Industrial, Vila São Francisco, Vila Nova Cintra, Vila Paulisra, Jardim Modelo, Jardim Pavão, Jardim Santa Tereza, Jardim Layr, Jardim Esperança, Mogi Moderno, Conjunto Santo Ângelo, Jardim Piatã, Novo Horizonte, Mogilar, Centro Cívico, Vila Partênio, Alto do Ipiranga, Jardim São Francisco, Parque São Martinho, Varinhas, Vila Oliveira, Vila Nova Socorro, Vila Sagrado Coração de Maria, Jardim Cecília, Alto da Boa Vista, Jardim Camila, Jardim Margarida, Vila Suíssa, Cezar de Souza, Vila Nova Aparecida, Jardim Bela Vista, Mogilar, Vila Lavínia, Vila Santana, Parque Santana, Conjunto Álvaro Bovolenta, Vila São Sebastião, Jardim Rodeio, Vila Jundiaí, Jundiapeba, Jardim Aracy, Sabaúna, Chácaras Guanabara e Jardim Ivete.