Prefeitura promove atividades especiais em alusão ao Mês da Mulher

Suzano promoverá diversas atividades gratuitas voltadas ao bem-estar

Ao longo de todo o mês de março, a Prefeitura de Suzano realizará contemplando diferentes públicos e faixas etárias, oferecendo bem-estar, empoderamentos e reconhecimento do papel das mulheres na sociedade.

Na saúde, as unidades do município realizarão coletas de papanicolau sem necessidade de agendamento durante os dias úteis. Além disso, o “Dia D” especial ocorrerá no sábado (8), data em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, na Clínica da Mulher (rua Kazuo Kajiwara, 91, Parque Santa Rosa) com oferecimento de exames como papanicolau, mamografia, orientação sobre dengue, auriculoterapia, orientação sobre a violência contra mulher, entre outros serviços que serão ofertados no dia.

Uma segunda edição do “Dia D” está prevista para o dia 22 (sábado) na Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Fátima (rua Nicácio da Silva Bastos, 75 – Parque Buenos Aires) e na Clínica da Família (avenida Jaguari, 37 – Cidade Boa Vista), com atendimentos das 8 às 16 horas.

Outro destaque será o inédito fórum de “Fortalecimento e Defesa das Mulheres”, promovido pelo Fundo Social de Solidariedade. O evento será no dia 21 (sexta-feira), às 8 horas, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 1.354, Centro), com palestras temáticas com o objetivo de fortalecer a rede de apoio às suzanenses.

Já o Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti, terá uma aula de Defesa Pessoal para mulheres com mais de 55 anos. O encontro será no dia 12 (quarta-feira), das 14 às 16 horas. Por sua vez, no dia 28 (sexta-feira), o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) promoverá o workshop “Storytelling – Contando a Sua História”, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O foco será a orientação sobre narrativas impactantes que conquistam investidores, parceiros e clientes. As inscrições vão começar em 10 de março.

Também estão previstas ações de governo, com a realização da roda de conversa “1 ano do Departamento da Mulher”, no dia 10 (segunda-feira), no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Jardim Paulista). O espaço também vai sediar o evento de aniversário do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres (CMDM) no dia 14 (sexta-feira). Já no dia 18, no mesmo local, será o lançamento do projeto Suzano Educa e Respeita (SER), com o tema “Mulher”, a ser abordado pela ex-presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi. Os três eventos serão às 9 horas.



Créditos das fotos: Gabriel Lima/Secop Suzano

Ações gratuitas são voltadas ao bem-estar, empoderamento e reconhecimento das mulheres na sociedade