Prefeitura irá inaugurar nova creche da Vila Moraes na próxima segunda-feira

Na próxima segunda-feira (05/09), às 10 horas, a Prefeitura de Mogi das Cruzes irá inaugurar a nova creche da Vila Moraes, o CEIM Alcides Pais de Moraes. A unidade, construída no modelo sustentável, tem capacidade para atender 195 crianças em período integral. A entrega faz parte das comemorações pelos 462 anos de Mogi das Cruzes.

A unidade é administrada pelo Instituto Educacional Criança Feliz, que também administra uma creche no bairro da Ponte Grande. O CEIM atende alunos do berçário ao Infantil III (zero a quatro anos) e começou suas atividades no início de agosto. A nova unidade faz parte da ampliação do atendimento em creches da cidade. Em 2021, foram criadas 1 mil vagas com o início das atividades de cinco unidades escolares.

A creche tem sete salas de atividades, dois berçários, pátio coberto/refeitório, além das áreas pedagógica, administrativa, serviços e de convívio. Possui 10 soluções sustentáveis, como placas fotovoltaicas com um sistema sustentável de energia solar e o reuso de águas pluviais. Foram investidos R$ 3.406.468,22

O patrono da creche Alcides Pais de Moraes nasceu em Mogi das Cruzes no Distrito de Taiaçupeba e passou a morar na Vila Moraes após o casamento com Terezinha Barreto de Moraes, com quem teve quatro filhos. Morou no bairro por mais de 40 anos. Trabalhou em empresas da cidade e depois da aposentadoria tornou-se empreendedor. Faleceu aos 65 anos em 2013.