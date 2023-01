Prefeitura investe mais de R$ 8 milhões em novos livros e mobiliário para escolas

Alunos da rede municipal de ensino irão encontrar novidades no retorno às aulas deste ano. A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Educação, investiu R$ 8.355.075,56 em novas carteiras e cadeiras e fogões, além da renovação do acervo de livros das escolas, que há 10 anos não recebiam novos exemplares. O prefeito Caio Cunha esteve na última sexta-feira (20/01) na EM Dr. Álvaro de Campos Carneiro, em Jundiapeba, para acompanhar a entrega dos novos materiais.

Foram adquiridos 44 novos fogões, que atenderão cerca de 40 escolas e 3,5 mil novas carteiras e cadeiras para 100 salas de aula em 23 escolas de diferentes bairros da cidade. “Estamos preparando as escolas com todo cuidado e carinho para receber nossos alunos. Nos planejamos e investimos em novos mobiliários e um acervo de livros incrível para estimular a leitura e possibilitar que as crianças desenvolvam todo seu potencial”, disse o prefeito Caio Cunha, que esteve acompanhado pela secretária de Educação, Patrícia Helen Gomes dos Santos.

Os novos mobiliários fazem parte do projeto Renova Escola, uma iniciativa mais eficiente de gestão de infraestrutura dos prédios escolares desenvolvida pela Administração Municipal, que também realiza pequenas intervenções e a revitalização de unidades escolares, otimizando os prazos de execução e custos. O investimento total nos novos itens foi de R$ 1.592.305,56.

A EM Dr. Álvaro de Campos Carneiro recebeu 396 jogos de carteiras e cadeiras e o novo acervo de livros. “Na volta às aulas, alunos e professores já irão se deparar com uma escola organizada e aconchegante com o mobiliário novo, o que dará um ânimo para começar o ano letivo de 2023 com foco nos estudos e todo o engajamento de cuidar desse espaço”, disse a diretora da unidade escolar, Carolina de Oliveira Vasconcelos. A unidade é responsável pelo atendimento de mais de 800 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental.

O Cempre Dra. Ruth Cardoso, no Jardim Layr, que atende alunos de educação infantil e ensino fundamental, recebeu dois fogões nos últimos dias, substituindo os equipamentos antigos e que já apresentavam defeitos. “Para nós, foi uma alegria. Agora com tudo novo, vai agilizar e trazer mais segurança para o nosso trabalho”, contou Auglicelia Ricarto Pinheiro Guimarães, Auxiliar de Desenvolvimento da Educação (ADE). Os fogões deverão ser entregues até início das aulas.

Acervo de livros não era renovado há 10 anos

Grande parte dos recursos foram investidos na aquisição de 150 mil novos livros paradidáticos, renovando o acervo das escolas. A Prefeitura investiu R$ 6.762.770,00 em exemplares para todas as 211 unidades escolares da rede municipal de ensino. Cada escola de ensino fundamental recebeu 500 volumes e a mesma quantidade foi entregue para as escolas de educação infantil. Unidades escolares que atendem as duas modalidades de ensino receberam 1 mil exemplares cada uma.

Além dos novos livros, os alunos da escola em Jundiapeba encontrarão um Cedic revitalizado. “É um grande ganho para as nossas escolas a chegada dos novos mobiliários e este acervo de livros, que não recebíamos a 10 anos. As escolas estão se preparando para receber os alunos com uma estrutura moderna e atualizada”, disse a secretária de Educação. Os livros serão catalogados para o empréstimo aos alunos. O Cempre Benedito Ferreira Lopes, única escola da rede municipal que atende o ensino fundamental II, receberá 760 livros por meio de uma parceria com o Sesi-SP.