Prefeitura de São Paulo cancela Carnaval fora de época por falta de patrocínio

A prefeitura de São Paulo anunciou, nesta quinta-feira (7), o cancelamento do “Esquenta Carnaval 2022″ por falta de patrocínio. Segundo informou a administração municipal, dois pregões foram realizados, mas em nenhum houve interesse de empresas privadas para o financiamento do evento, que aconteceria em 16 e 17 de julho.

Devido à pandemia, o Carnaval de Rua na capital paulista havia sido cancelado, e o desfile das escolas de samba foi adiado, acontecendo em abril.

Assim, a prefeitura planejou, junto aos blocos de rua, um “Carnaval fora de época”, para “atender a um pedido da sociedade”. O primeiro pregão, realizado em 17 de junho, tinha lance mínimo de R$ 10 milhões, para atender mais de 300 blocos interessados em sair às ruas.

O segundo, feito nesta quinta-feira, tinha lance mínimo de R$ 6 milhões, pois 216 blocos estavam habilitados. Ainda assim, não houve acordo com a iniciativa privada.

A Secretaria Municipal de Cultura informou ainda que será a organizadora do Carnaval 2023 e que “irá formar uma comissão representativa com os blocos de rua para que, no próximo ano, o evento seja o maior e melhor Carnaval de Rua da história”.

