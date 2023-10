Prefeitura de Mogi realiza Caminhada ao Pico do Urubu neste sábado

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realizará neste sábado (21/10) a 1º Caminhada Contemplativa ao Pico do Urubu. O evento é uma parceria entre a Coordenadoria de Turismo e a Secretaria Municipal de Esporte e terá dois horários de saída, durante a manhã e no período da tarde. A iniciativa oferece uma oportunidade para os mogianos terem contato com a natureza, ao mesmo tempo em que visitam um dos principais atrativos turísticos da cidade.

O passeio sairá da via Perimetral e terá cerca de 5 quilômetros de extensão até o Pico do Urubu. Os grupos sairão às 8h e às 14h30 e serão acompanhados por monitores. Ao longo da subida, serão montados pontos de descanso e hidratação e um carro de apoio acompanhará os participantes.

As inscrições podem ser feitas pelo site picodourubu.mogidascruzes.sp.gov.br até a noite desta segunda-feira (16/10). Os primeiros inscritos em cada horário terão direito a uma camiseta, que será entregue com a troca de um quilo de arroz, que será destinado ao Fundo Social de Mogi das Cruzes. O número de camisetas, no entanto, é limitado de acordo com a disponibilidade. A camiseta será retirada pelos participantes no horário do evento.

“Pode ser uma caminhada contemplativa, os participantes poderão aproveitar o contato com a natureza, com o ar puro e desfrutar de lindas paisagens tanto no caminho quanto no Pico do Urubu, que oferece uma vista de Mogi das Cruzes e também de parte do Vale do Paraíba. Isso, com toda a estrutura para aproveitarem o passeio com segurança”, destacou a coordenadora de Turismo, Flávia Batista.

No alto do Pico do Urubu, os participantes terão uma atração especial, com a apresentação do Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes.