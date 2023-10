Prefeitura de Mogi participa da Feira do Empreendedor do Sebrae São Paulo

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, marca presença na Feira do Empreendedor (FE23), promovida pelo Sebrae-SP, entre os dias 16 e 19 de outubro no São Paulo Expo, na Capital. Será uma edição de recordes, com mais de 1,1 mil expositores, segundo o Sebrae-SP, entre franqueadores, empresas de máquinas e equipamentos, empresas de serviços e soluções digitais, além de um “shopping” com pequenos negócios atendidos pelo Sebrae. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site http://fe23.sebraesp.com.br. Na edição deste ano, a expectativa é receber presencialmente 125 mil visitantes em um espaço de 52 mil m². Do total de visitantes, um número recorde de mais de 17 mil pessoas deve chegar à FE23 por meio de cerca de 430 missões empresariais organizadas pelos Escritórios Regionais do Sebrae-SP em todo o Estado.

A cidade vai mostrar que existem ótimas perspectivas para quem pretende alcançar novos objetivos, com grandes ou médios investimentos, em diferentes áreas. Referência em tecnologia, inovação e empreendedorismo para o Alto Tietê e região, o foco, no entanto, será apresentar que Mogi das Cruzes é um HUB em tecnologia e inovação, com propostas que visam a atração dos novos investidores, neste setor. Dentre elas está a nova legislação municipal que reduz a alíquota do ISS (Imposto Sobre Serviços), que antes estava entre 3% e 5% para 2%, para empresas que prestam serviços ligados à tecnologia da informação e comunicação. Além de atrair novas empresas, o incentivo serve para manter e ampliar negócios já estabelecidos em Mogi das Cruzes.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Gabriel Bastianelli, fala sobre a importância do município estar presente em uma feira que apresenta uma série de oportunidades e um cenário bem diversificado. “A Feira do Empreendedor é referência para quem deseja abrir ou acelerar um negócio, além de ser um espaço de trocas e aprendizados. E nós não temos poupado esforços para continuar apoiando os empreendedores e atraí-los para a nossa cidade.”, diz Bastianelli.

Nos quatro dias de feira, serão explicados detalhes da Lei, como a abrangência do benefício. As empresas que prestam diferentes serviços, desde análise e desenvolvimento de sistemas até suporte técnico em informática, poderão solicitar o incentivo, desde que se enquadrem nos critérios propostos pela Lei. “A proposta tem o objetivo de promover o desenvolvimento local por meio da geração de empregos e o fomento das atividades econômicas. Participar desta grandiosa feira, ao lado de prestigiados expositores e por onde vão passar, em média, 125 mil visitantes nos quatro dias de evento, é de grande relevância para o município. Será uma experiência enriquecedora a todos os participantes.”, destaca o secretário Bastianelli.

Durante a feira, também serão mostradas as iniciativas como os ciclos de incubação de startups que, atualmente ocorrem no Polo Digital de Mogi das Cruzes – equipamento estruturado para acolher e apoiar o desenvolvimento de ideias inovadoras e gerido pelo Poder Público. Ações que demonstram o potencial da cidade que, em 2022, foi premiada com selo Sebrae Prefeito Empreendedor na Categoria Inovação e Sustentabilidade com o projeto Mogi Tech Gov Experience, o inovador Programa de Incubação realizado pelo Polo Digital voltado a GovTechs, startups que buscam soluções para os desafios da gestão pública, iniciativa pioneira no Brasil.