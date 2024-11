Prefeitura de Mogi das Cruzes recebe Mara Bertaiolli e Teo Cusatis para o processo de transição

Prefeita e vice para a gestão 2025/2028 entregaram a documentação sobre a transição, para Caio Cunha

No dia 25 de outubro, foi dado o início oficial sobre a transição da atual gestão, liderada pelo prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, para a prefeita eleita para os anos 2025 a 2028, Mara Bertaiolli. Ao lado do seu vice-prefeito Téo Cusatis, Mara se reuniu com o atual administrador para a entrega do documento em que estabelecidas as regras, o organograma, prazos e a proposta de trabalho, conforme o Manual de Transição Municipal, elaborado e publicado pelo Governo Federal. Também foi feita a sugestão dos termos do edital que deve ser publicado pela atual gestão, tornando transparente todo o processo.

Para a próxima administradora municipal, responsável pela transição, a reunião foi feita de forma transparente e técnica para que tivessem a real sitiuação do município, desde a parte financeira, até a estrutural, como o funcionamento das unidades e programas.

Segundo Teo, coordenador-geral do ato, o trabalho foi dividido em duas etapas. A primeira começa oficialmente dia 1º de novembro com um aspecto jurídico/financeiro. “Depois, a partir do dia 11, nós ampliaremos os trabalhos para as Câmaras Técnicas, que ficarão responsáveis por levantar os dados de todas as secretarias, autarquias e coordenadorias”, revela o vice-prefeito.

Apesar de terem sido recebidos pelo atual gestor, quem assinou o documento foi o assessor Gabriel Bastianelli. “Ele colocou uma equipe à nossa disposição e tenho certeza que todos trabalharão de forma muito focada e transparente para o bem da cidade de Mogi das Cruzes e sua população”, salienta Mara Bertaiolli.

No documento, os eleitos para a gestão 2025/2028 requisitam o prédio da Escola de Gestão e Governo para que a Comissão de Transição possa trabalhar de forma tranquila e com toda a estrutura necessária. “É fundamental que estejamos dentro de um espaço com liberdade e estrutura e tenho certeza que o prédio será colocado à nossa disposição”, afirmou Teo.

Além de Mara Bertaiolli e Téo Cusatis, integram o grupo: Filipe Augusto Lima Hermanson Carvalho (Coordenadoria Técnica e Jurídica); Neusa Aiko Hanada Marialva e Guilherme Luiz Sever Carvalho (Coordenadoria Administrativa); Robson Senziali e Francisco Carlos Cardenas (Coordenadoria Financeira e Convênios) e Patrícia Cesare dos Santos Oliveira (Secretaria Geral).

Além do grupo de trabalho já apresentado, também farão parte da equipe outros nomes que responderão pelas Câmaras Técnicas de cada secretaria municipal. “Nós já convidamos as pessoas e estamos estruturando essa fase, que será apresentada até o dia 11 de novembro”, explica a prefeita eleita, acrescentando que também serão convidadas pessoas com “notória representatividade da cidade” para acompanhar os trabalhos. “Será um grupo formado por juízes, empresários, promotores, médicos e especialistas de várias áreas. Afinal, esse é um trabalho para toda a cidade”, finaliza.

Equipes de transição se encontraram no dia 25 de outubro