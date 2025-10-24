Prefeitura de Mogi das Cruzes inicia revitalização do Pró-Hiper

Espaço é dedico à convivência de idosos

A Prefeitura de Mogi das Cruzes deu início no dia 17 de outubro aos serviços de revitalização do Pró-Hiper, espaço voltado às atividades esportivas e de convivência de pessoas idosas. As intervenções têm como objetivo melhorar o acolhimento, a segurança e o conforto dos frequentadores, sem interromper as aulas.

Os trabalhos envolvem uma grande higienização do espaço, reparos em vazamentos hidráulicos e pinturas nas quadras, paredes, acessos e área das piscinas. Também será feita a substituição de lâmpadas e luminárias, para aprimorar a iluminação, e reformas nos banheiros e na recepção, garantindo mais comodidade aos usuários.

“Esta revitalização foi determinada pela prefeita Mara Bertaiolli para dar ainda mais qualidade às aulas oferecidas às pessoas idosas de Mogi das Cruzes. O trabalho já está em andamento e foi planejado para ser executado sem prejuízo às atividades”, afirmou o secretário de Esporte e Lazer, Fred Abib.

As melhorias complementam uma série de intervenções realizadas ao longo do ano. No primeiro semestre, o espaço recebeu manutenção do trocador de calor, reforma da casa de máquinas e das estruturas elétrica e hidráulica das piscinas, com investimento de R$ 46,5 mil. A segunda piscina, que estava desativada há cerca de cinco anos, foi reaberta em julho após manutenção completa.

Entre maio e junho, foram feitos reparos nas redes elétrica e hidráulica, pintura e a solução de vazamentos no telhado. Outras ações pontuais incluíram desentupimentos, troca de sifões e ajustes na fiação.

A Secretaria de Esporte e Lazer também está reformulando o atendimento aos alunos, promovendo capacitação do quadro de pessoal e melhorias no acolhimento dos frequentadores.

Atualmente, o Pró-Hiper atende cerca de 1.500 pessoas com mais de 60 anos, oferecendo aulas de hidroginástica, musculação, ginástica e judô. Desde agosto, o espaço também passou a contar com atividades noturnas, em parceria com a Universidade de Mogi das Cruzes (UMC).

Espaço passará por melhorias estruturais e de iluminação, garantindo mais conforto aos 1.500 idosos atendidos no local