Prefeitura de Mogi das Cruzes inicia distribuição dos carnês do IPTU 2025

A Prefeitura de Mogi das Cruzes começou na sexta-feira (31/01) a distribuição dos carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) pelos Correios. A consulta do valor já está disponível no site oficial desde segunda-feira (3).

A primeira parcela do imposto vence apenas em março. Quem optar pelo pagamento à vista terá um desconto de 5%. Já os contribuintes que preferirem parcelar poderão dividir o valor em até 10 vezes, com vencimentos entre março e dezembro.

Segundo a Secretaria Municipal de Finanças, não haverá aumento real no IPTU, apenas a correção pela inflação. O índice aplicado será de 3,45%, o menor registrado nos últimos quatro anos e também o menor da região do Alto Tietê.

Em anos anteriores, o reajuste foi maior: 9,96% em 2022, 7,17% em 2023 e 3,51% em 2024. A previsão de arrecadação com o tributo para 2025, segundo a Lei Orçamentária Anual, é de R$ 263 milhões.

Os contribuintes que estiverem com o IPTU em dia até 30 de setembro de 2024 terão um desconto extra de 5% no imposto de 2025, mesmo optando pelo parcelamento. Caso escolham a cota única, o abatimento total será de 10%.

As datas exatas de vencimento variam conforme o CEP da propriedade e estão indicadas nos carnês. Após a emissão, será possível consultar os valores e emitir a segunda via no site da Prefeitura ou nas unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC).

Carnês do IPTU começam a ser distribuídos; primeira parcela vence em março