Prefeitura de Mogi das Cruzes conversa com Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

A Prefeitura de Mogi das Cruzes solicitou à Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento auxílio emergencial para os produtores rurais afetados pelas fortes chuvas registradas nos últimos dias. Nos casos mais graves, ao menos 50 famílias residentes na região do Conjunto Santo Angelo e Jundiapeba tiveram prejuízos – 40% perdeu toda a produção e 60% teve ao menos metade da produção de hortaliças afetada pelas tempestades.

O secretário executivo de Agricultura do Estado, Edson Fernandes, disse que está à disposição para auxiliar os programas vigentes, contribuindo para a expansão das produções e suporte no reequilíbrio financeiro, em especial no setor de hortaliças, folhosas e maçarias. “Conheço de perto a produção de Mogi e estamos ao lado das cidades afetadas pelas chuvas, ao lado da prefeitura e dos produtores. Queremos, além disso, contribuir para avançar na produção de itens que marcam a região, como os cogumelos”, complementou.

Na audiência, o secretário de Agricultura de Abastecimento de Mogi, Renato Abdo, apresentou o cenário na cidade e solicitou a abertura de crédito emergencial do Feap (Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista), no valor de R$ 20 mil para as famílias afetadas, além de prorrogação do pagamento dos financiamentos rurais existentes. “Toda a renda destas famílias para o mês de fevereiro foi perdida. Agora, precisarão investir novamente para superar o prejuízo. Neste momento, o auxílio do Governo Estadual é fundamental para garantir o reequilíbrio econômico do setor”, afirmou.



Crédito: Sérgio Andrade/SAA

