Prefeitura de Guararema inicia Almoços de Natal com premiação de alunos e celebração da sustentabilidade

A Prefeitura de Guararema deu início, na sexta-feira (13), aos tradicionais “Almoços de Natal” nas escolas da rede municipal de ensino. Além de um cardápio especial servido durante a merenda, a iniciativa premiou alunos que se destacaram na arrecadação de garrafas pet ao longo do ano, reforçando o compromisso da cidade com a política sustentável, ativa desde a implementação do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS), em 2015.

Entre março e novembro de 2024, cerca de quatro mil estudantes arrecadaram mais de 183 mil garrafas pet. Os três maiores arrecadadores foram premiados com bicicletas: José Henrique Lopes Prado de Oliveira Natalio, da Escola Municipal “Presidente Getúlio Vargas”; Melissa Aparecida Gonçalves de Souza, da Escola Municipal “Claudia Marina Nogueira”; e Rafaelly Vitoria Teodoro da Silva, da Escola Municipal “Regina Celi Rudge Perotti”.

Os almoços especiais, que seguem até o dia 20 de dezembro, também contemplam todas as crianças do Berçário I ao 5º ano com exemplares do livro “Aprendendo em Felicidade”, da Capella Editorial.

Além das garrafas pet, a campanha de arrecadação incluiu tampinhas plásticas, totalizando 188.909 unidades, doadas à Associação de Munícipes Protetores de Animais de Rua e Abandonados (Ampara). Os três alunos que mais contribuíram ganharam um day use no parque aquático Guararema Acqua Themas.

Outro destaque foi a campanha “Latinha Amiga”, que incentivou a coleta de latas de alumínio, convertidas em recursos para compra de livros na 3ª Festa Literária de Guararema (FLIG). A ação também promoveu educação financeira e ampliou o acervo literário das escolas.

Nas 26 escolas municipais, resíduos são separados, armazenados e destinados corretamente, acompanhados de campanhas de coleta seletiva. Esses resultados reforçam a atuação da Administração Municipal alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, construindo uma sociedade mais responsável e consciente

Crédito: Comunicação/PMG

Alunos celebram com cardápio especial durante os Almoços de Natal nas escolas municipais