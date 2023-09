Prefeitura convoca 147 candidatos para a Guarda

A Prefeitura de Mogi publicou a convocação de 147 candidatos aprovados no concurso para a Guarda Civil Municipal. A medida aumentará o número de profissionais na segurança pública da cidade e é possível graças à nova lei, encaminhada pelo prefeito Caio Cunha e aprovada pela Câmara Municipal, que ampliou o contingente da corporação.

De acordo com o edital, os candidatos deverão comparecer ao auditório da Prefeitura, no andar térreo do prédio da administração municipal, no dia 10 de outubro, às 9 horas. Eles deverão apresentar a documentação necessária, de acordo com a convocação.

Com a nova legislação o efetivo da Guarda Municipal passou de 254 para 402 profissionais. Com o chamamento dos candidatos, todos os aprovados no concurso 14, de 11 de outubro de 2017, foram convocados.



Novidades

Em março deste ano, 28 novos guardas municipais finalizaram os treinamentos e passaram a atuar na segurança pública de Mogi das Cruzes. A corporação também recebeu oito novas viaturas e 12 novas motocicletas.

Já neste sábado (30), a administração municipal entregará o Centro de Operações Integradas (COI), construído na avenida Engenheiro Miguel Gemma. Com investimento de cerca de R$ 23 milhões – incluindo a construção, estrutura tecnológica e equipamentos para o funcionamento, como câmeras e a muralha eletrônica –, o COI terá equipamentos de alta tecnologia para atuar na segurança de Mogi das Cruzes, com um trabalho conjunto da Guarda Municipal, Defesa Civil, Polícia Militar e Polícia Civil.

Os equipamentos serão usados para o monitoramento da cidade e atendimentos de ocorrências por estes órgãos. O COI vai contar também com o setor de Inteligência da GCM para análise de dados e produção de conhecimento para melhor decisão do gestor público.

Além disso, nos próximos meses, será inaugurado o Canil da Guarda Municipal. A corporação já conta com dois cães que estão atuando em ações específicas.