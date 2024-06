Prefeitura abre processo seletivo para contratação de 60 merendeiros

São oferecidas 60 vagas, sendo 57 para ampla concorrência e três para pessoas com deficiência

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Educação, abriu, nesta sexta-feira (21/06), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de merendeiros. São oferecidas 60 vagas, sendo 57 para ampla concorrência e três para pessoas com deficiência, além de Cadastro de Reserva.

Os interessados poderão se inscrever até segunda-feira (24/06) no link https://forms.gle/rokdqZtwtw7WsnDi7. O salário é de 2.139,15 para 40 horas semanais. Os selecionados irão atuar nas escolas municipais.

Os candidatos deverão possuir o Ensino Fundamental e seis meses de experiência comprovada nas atividades correlatas ao preparo de refeições, como Ensino Superior na área (Bacharelado e Tecnólogo), ensino técnico ou tempo de serviço. O contrato é temporário com duração de seis meses, prorrogáveis pelo mesmo tempo. Não há taxa de inscrição.

No formulário de inscrição, o candidato deverá comprovar sua formação e experiência, anexando os arquivos no formato PDF (preferencialmente digitalizados e coloridos) em cada campo em que for solicitado.

O andamento do processo seletivo deve ser acompanhado pelo Portal da Transparência da Prefeitura de Mogi das Cruzes, onde também está disponível o edital completo para mais informações.