Prefeitos cobram demandas da Saúde na região

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, participaram na segunda-feira (9) da cerimônia de posse do novo secretário de Estado da Saúde. A pasta será liderada pelo médico e ex-deputado federal Eleuses Paiva durante a gestão do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas. Na oportunidade, o chefe do Executivo suzanense reforçou demandas prioritárias para o Alto Tietê, incluindo a abertura do Hospital das Clínicas (HC) de Suzano, que vai atender toda a região.

A abertura da unidade, confirmada ainda na gestão do então governador Rodrigo Garcia, além de garantir mais um local de atendimento, vai desafogar os hospitais Luzia de Pinho Melo, de Mogi das Cruzes; Santa Marcelina, de Itaquaquecetuba; e o Regional Dr. Osíris Florindo Coelho, de Ferraz de Vasconcelos.

O evento garantiu a apresentação do novo chefe da pasta, bem como suas diretrizes de trabalho para os próximos quatro anos. Entre os destaques da nova gestão estão a revisão do financiamento da Saúde estadual e a execução de projetos estratégicos que visam a redução da fila de espera, sobretudo de pacientes oncológicos, em esferas regionais. A administração também deverá fortalecer a adoção de tecnologias, como o sistema de telemedicina, e investir na ampliação da rede de atenção à Saúde Mental.

O evento de possetambém foi acompanhado pelo deputado estadual André do Prado; pelo presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) e prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha; pelo pelo vice-governador Felicio Ramuth; pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), Carlos Eduardo Pignatari, o deputado Carlão Pignatari; pelo secretário de Justiça, Fábio Prieto; e pelo procurador-geral Mário Saburro.