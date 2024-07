Prefeito de Suzano recebe prêmio pelas iniciativas voltadas à igualdade social

Prêmio Internacional Africa Friends valoriza práticas de sucesso na administração municipal

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, recebeu no sábado (13), no Memorial da América Latina, em São Paulo, o prêmio internacional Africa Friends, pelo Instituto Azusa, em função das práticas de sucesso desenvolvidas frente à administração municipal, a partir das parcerias e dos projetos que têm sido implementados. Dentre os critérios para a premiação, foi levada em conta a melhoria da qualidade de vida aliada ao desenvolvimento econômico e social, principalmente da população afrodescendente.

Ashiuchi expressou sua gratidão pelo reconhecimento, dirigindo agradecimentos ao presidente, comendador e reverendo do Instituto Azusa, Sérgio Melo; ao presidente da Central Única das Favelas (CUFA) São Paulo, Marcivan Barreto; e ao presidente interino da Fundação Memorial da América Latina, João Carlos Corrêa. “É uma grande satisfação poder receber esse prêmio, que diz muito sobre a forma como temos nos empenhado para fazer de Suzano uma referência de valorização de todas as culturas e nossa preocupação com o viés social em todas as ações que temos executado na cidade”, enfatizou o prefeito.

Como exemplo das políticas voltadas à igualdade racial no município, a Secretaria de Cultura de Suzano contratou, de 2021 até este ano, mais de 2.207 artistas negros para eventos organizados pela pasta, e 41 foram contemplados em editais públicos. Para as atividades regulares da administração municipal, a prefeitura conta com 1.692 funcionários que se declaram pretos, pardos ou indígenas.

As ações de valorização da cultura afro na cidade também contam com o programa Agita Palmares, realizado no Pavilhão Zumbi dos Palmares, no Parque Municipal Max Feffer, que recebeu durante o mês de novembro do ano passado, dedicado à Consciência Negra, uma programação com aula aberta de capoeira com o Grupo Ginga Palmares e Academia Baraúna, aula aberta de Samba de Roda com Aletéia Loiola e apresentações musicais de reggae com as bandas Nativo Urbanizado, Kilimanjaro e Irmandade Africana.

Um mês antes, em outubro de 2023, Suzano recebeu a visita do rei do povo do maior grupo étnico de Angola, Tchongolola Tchongonga Ekuikui VI, líder dos ovimbundu, que representa 37% da população do país, com 13 milhões de pessoas. Nesta oportunidade, foi organizado um extenso roteiro na cidade, para que ele pudesse conhecer um pouco da cultura local e se encontrar com autoridades, crianças e jovens do município.

Prefeito Ashiuchi é premiado pelo Instituto Azusa