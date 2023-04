Prefeito de Suzano concede comenda a Estevam Galvão em noite de homenagem

O prefeito Rodrigo Ashiuchi condecorou durante a noite desta segunda-feira (24/04), em solenidade realizada no Cineteatro Wilma Bentivegna, o ex-deputado estadual e federal, ex-vereador e ex-prefeito de Suzano por quatro mandatos Estevam Galvão de Oliveira. Na ocasião, foi entregue a Comenda da Ordem Municipal do Brasão, a mais alta honraria do Poder Executivo. A cerimônia foi acompanhada de perto pela primeira-dama Larissa Ashiuchi e pela esposa do agora comendador, Viviane Galvão.

Criada pela lei municipal nº 1.314, em 18 de dezembro de 1972, durante o mandato do ex-prefeito Pedro Sinkaku Miyahira (1969-1973), a comenda foi regulamentada pela atual gestão por meio do decreto municipal nº 9.916, no dia 13 deste mês. A publicação ocorreu no Diário Oficial Eletrônico da última quarta-feira (19/04).

A entrega da Ordem do Brasão é parte das homenagens que Estevam recebeu no Cineteatro, que ficou lotado para acompanhar a solenidade. Na ocasião, o político também ganhou uma placa pelos serviços prestados a Suzano e por sua trajetória de vida e política.

Com a comenda, Estevam se tornou o primeiro cidadão a receber a honraria, momento este que foi acompanhado de perto pela família, como a filha Daniela Galvão e os netos Eduardo e Leonardo, o que, segundo ele mesmo, o levou à emoção. “Estou muito feliz com essa homenagem. Para ser honesto, nem sabia que ela existia. Confesso que fiquei emocionado e surpreendido e quero agradecer ao prefeito Rodrigo Ashiuchi por tudo isso e a todos que puderam comparecer. Isso mostra que tenho muitos amigos em Suzano”, destacou o ex-deputado.

O presidente da Câmara de Suzano, Joaquim Rosa, falou em nome dos vereadores e relembrou que o ex-prefeito foi uma das inspirações que o levaram a entrar na política. “O deputado tem um capítulo à parte na minha vida. Eu ainda era menino quando via o Estevam fazendo campanha pela cidade e foi crescendo minha admiração por ele, tanto que cheguei a ser chamado de ‘afilhado do Estevam’. Ele faz parte da história de Suzano”.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi, durante sua fala, destacou a felicidade em agraciar o ex-deputado. “Tivemos nesta noite de segunda-feira a oportunidade de homenagear uma das figuras mais ilustres da história de Suzano que é o Estevam Galvão. Quando eu era criança e estudava na escola Antônio Marques Figueira, tinha o sonho de contribuir com a minha cidade. E me recordo de uma visita dele na unidade e isso me inspirou muito. O deputado merece todas essas homenagens pela sua trajetória política e por tudo aquilo que representa para a nossa cidade e por toda a contribuição feita a Suzano”, finalizou o chefe do Executivo.

Ordem do Brasão

Entregue pela primeira vez na noite de segunda-feira, a comenda é uma lei criada ainda nos anos 1970, mas que até então não havia sido regulamentada. Após análise pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, foi constatado que o dispositivo ainda era viável.

De acordo com o artigo 2º do decreto, a comenda, composta por uma insígnia e um diploma, pode ser conferida para “pessoas físicas, jurídicas ou instituições que, de algum modo, tenham merecido e justificado a honraria outorgada, seja por ação e esforço desenvolvidos, ou pela colaboração prestada, ou, ainda, por relevantes serviços executados em prol da eficiência e progresso da municipalidade”.

A insígnia é concedida por meio de uma medalha do brasão fixada em lapela, acompanhada de diploma, e deverá estar insculpida com o brasão do município em relevo, esmaltada em cores ou fundida em ouro ou prata. Por sua vez, o diploma deverá estar em relevo e em papel nobre com a imagem do brasão e a frase “Comendador da Ordem Municipal do Brasão” em letras clássicas. O documento ainda deve conter o nome do homenageado e o número da lei.