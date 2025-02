Prefeita Mara Bertaiolli participa da primeira sessão ordinária do Legislativo

Como tradição anual do poder público mogiano, a prefeita Mara Bertaiolli esteve na terça-feira (4), na sede da Câmara, onde participou da abertura do Ano Legislativo de 2025, quando também acontece a primeira sessão ordinária.

O poder Judiciário também foi representado na solenidade, com a juíza Ana Carmem de Souza Silva, diretora do Fórum de Mogi das Cruzes.

Os trabalhos parlamentares foram conduzidos pelo presidente da Câmara, Francimário Vieira, o Farofa, com o vereador Edson Santos a primeira secretaria e o parlamentar Maurinho do Despachante na segunda secretaria.

Além deles, compuseram a mesa diretiva: o vice-prefeito, Téo Cusatis; Filipe Hermanson, secretário municipal de Assuntos Jurídicos; Guilherme Sever, secretário municipal de Governo e Transparência; Maira Cusatis, presidente do Fundo Social de Solidariedade; e Neusa Marialva, chefe de gabinete.

Cada um dos 23 vereadores teve três minutos para fazer saudação em Plenário.

A juíza Ana Carmem de Souza Silva falou em nome do Judiciário: “O início de um novo ciclo é uma incrível oportunidade de renovação. Desejo um ano produtivo, pautado na ética e na busca incansável pelo interesse público. Contem sempre com o poder Judiciário. Fiquei muito contente em estar presente com os senhores”.

Em seguida, foi dada a palavra à prefeita. “Tenho orgulho de cada um dos integrantes da minha equipe. Hoje, reafirmo o meu compromisso e o meu respeito a todos os vereadores e vereadoras eleitos pelo povo mogiano. Há 34 dias, estou à frente da prefeitura. Já estamos nas ruas, recuperando estruturas e promovendo o choque de gestão necessário para colocar tudo de volta em funcionamento. Agradeço aos secretários pela união e dedicação”.

Mara enfatizou, também, a importância de superar as divergências partidárias: “Não temos partido. Nosso partido é a cidade de Mogi das Cruzes. Peço a colaboração de todos. O resultado desta união será o bem de Mogi.”.

Logo depois, discursou Farofa: “Esta Casa de Leis está à disposição de todos aqueles que querem o bem de Mogi das Cruzes. O bom relacionamento entre os três poderes é fundamental”.

A prefeita entregou um relatório financeiro com o balanço de cada uma das secretarias para que os vereadores possam consultar e conferir. “Também temos um plano de ação, que estamos deixando com o presidente Farofa à disposição de todos os senhores vereadores”.

Prefeita fala sobre o compromisso com Mogi das Cruzes