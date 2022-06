Pratos típicos de Mogi

Nós sabemos que na época colonial, nos primeiros anos de nossa Mogi, comer era muito diferente do que é hoje.

A base de alimentação de nossos antepassados era a canjica e o angu de fubá ou de farinha de milho. Aos poucos a comida foi sendo diversificada, pois foram chegando mudas e sementes de Portugal. A partir daí o povo já comia arroz, feijão, cará e legumes trazidos do reino. E outra coisa, naquela época não se usava talheres, comia-se com as mãos.

Mas a comida evoluiu e Mogi também, tanto que alguns pratos nasceram aqui e se tornaram comidas típicas de nossa região. Vejamos então um pouco desses pratos.



Afogado: prato muito apreciado na Festa do Divino simbolizando a fartura da festa. É um ensopado de carne e batata.



Churrasco dos Sete Dons: também na Festa do Divino Espírito Santo não pode faltar o churrasco mais famoso da quermesse. Mas não é um churrasco normal, pois é composto por sete elementos: óleo, especiarias, água, sal, salsinha, cebolinha e cebola. É grelhado na chapa e servido dentro do pão francês.

Buraco Quente: é um lanche de carne moída, bacon, cebola e tomate. Todo este recheio vai dentro de um pão francês sem miolo.



Tortinho: bolinho de origem caipira de carne moída refogada, farinha de mandioca e farinha de milho branca. O bolinho recebe esse nome de tortinho por conta do seu formato de meia lua.

Sukyaki e Yakissoba: A cultura oriental é bem enraizada no dia a dia de Mogi das Cruzes. Desse modo, os pratos japoneses estão sempre presente nas feiras e em grandes eventos da cidade. Além de ser muito procurado pelos mogianos é muito apreciado também por turistas.

Sr. Arlindo Antonio da Silva, pipoqueiro – créditos: Reprodução da Revista Ato, março de 1985

Pipoca com queijo: A pipoca é um prato muito comum para os brasileiros, mas pipoca com queijo você encontrava apenas em Mogi das Cruzes até os anos 80/90. Depois popularizou em outras regiões. A ideia da pipoca com queijo em Mogi foi de Arlindo Antônio da Silva, um senhor simpático que gostava de conversar enquanto preparava a pipoca. Eu era fã daquela novidade e sou até hoje. O Sr. Arlindo já faleceu, mas muito pipoqueiros usaram sua ideia da pipoca com queijo. Um deles foi o Cirilo José, ainda vivo e um grande amigo. O carrinho de pipoca do Seu Arlindo ficava ali numa esquina do Largo do Carmo no hoje centro histórico de Mogi, onde ele recebia um público diversificado. Ele tentou vários tipos de queijos para misturar com a pipoca. Depois de várias tentativas, escolheu o parmesão, fabricado pelo Laticínios Maravilha em Minas Gerais



Bife esquisito: criação de um restaurante muito tradicional da cidade, que recebe o nome do prato, fundado por japoneses. É um bife de filé-mignon à parmegiana com ovo por cima, acompanhado de batata chips. Veja matéria anterior na nossa coluna.

Fonte