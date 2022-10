Postos de Saúde estarão abertos no sábado para vacinação contra poliomielite

Neste sábado, dia 22 de outubro, 11 unidades de Saúde de Mogi das Cruzes estarão abertas das 8 às 14 horas para vacinar crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias contra a poliomielite e também para imunizar crianças de 3 e 4 anos contra a Covid-19 em demanda livre. Outras faixas etárias serão atendidas com agendamento prévio no www.cliquevacina.com.br.

A Campanha de Vacinação contra a Poliomielite termina no final do mês, no dia 30. Devem receber a dose todas as crianças de 1 a 4 anos que não compareceram à campanha após o dia 8 de agosto. É necessário levar a caderneta de vacinação para conferência.

Para receber a dose contra a Covid, para crianças de 3 e 4 anos, é preciso apresentar também certidão de nascimento e caderneta de vacina Covid da dose anterior, se tiver.

Confira os postos que vão abrir neste sábado, das 8h às 14h: Alto Ipiranga, Braz Cubas, Jardim Camila, Jundiapeba, Santa Tereza, Vila Suissa, Vila Natal, Jardim Ivete, Santo Ângelo, Vila Jundiaí e Jardim Universo, este último somente para aplicação da vacina da poliomielite.