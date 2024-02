Pós-Carnaval do Sesc tem apresentações de circo e oficinas

Depois do sucesso que foi a programação de Carnaval do Sesc de Mogi das Cruzes, a unidade segue com uma agenda repleta de atividades até o final do mês.

Neste fim de semana a animação é para todas as idades. No sábado, 17, das 16h às 16h50, tem apresentação de circo com os Irmãos Carreto. Neste espetáculo circense encantador, a destreza e a magia se unem para proporcionar momentos inesquecíveis para todas as idades. A entrada é gratuita e não é necessário retirar ingressos.

No domingo, 18, tem show do Mundiá Carimbó a partir das 16h, também com entrada gratuita. Com instrumentos como curimbó, banjo, maracas, guitarra elétrica e outros percussivos, a apresentação traz ritmos amazônicos como carimbó, retumbão, xote bragantino, lundu marajoara, cúmbias e boleros.

E, na próxima semana, no dia 24, a Trupe DuNavô chega ao Sesc com seu espetáculo de variedades que promete encantar o público de todas as idades. Malabarismo, acrobacias, ilusionismo e muita comédia se misturam em uma apresentação dinâmica. A apresentação é a partir das 16h e tem entrada gratuita.