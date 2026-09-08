Por causa das chuvas, Itaquá Rodeio Fest será dias 10, 11 e 12; Gusttavo Lima abre o evento

Sorriso Maroto e Matuê também se apresentam na quinta-feira (10); ingressos do dia 6 poderão ser usados em qualquer um dos três dias de festival

Itaquá Rodeio Fest define novas datas e será realizado em 10, 11 e 12 de setembro; Gusttavo Lima abre o evento

Sorriso Maroto e Matuê também se apresentam na quinta-feira (10/9); ingressos de 6/9 poderão ser usados em qualquer um dos três dias de festival

O Itaquá Rodeio Fest 2026 anunciou, no domingo (6), alterações em sua programação, que começa nesta quinta-feira (10), com Gusttavo Lima, Sorriso Maroto e Matuê. A mudança foi necessária após o adiamento dos shows previstos para este fim de semana (5 e 6 de setembro), por recomendação das Defesas Civis do Estado e de Itaquaquecetuba, diante de alerta de temporal, com previsão de chuva severa e fortes rajadas de vento na Grande São Paulo.

Em sua 5ª edição, o maior rodeio de portas abertas do Brasil será realizado nos dias 10, 11 e 12 de setembro. Gusttavo Lima, Sorriso Maroto, e Matuê, programados originalmente para 5 (sábado), foram remanejados e se apresentarão na quinta-feira, na abertura da festa, que começa às 21h, sem provas de montaria.

A programação dos dias 11 e 12 de setembro permanece sem alterações. Na sexta-feira (11), sobem ao palco Henrique & Juliano, Grelo, e Bia Frazzo. No sábado (12), será a vez de Natanzinho Lima, Belo, e Calcinha Preta.

Os shows de domingo (6), com Simone Mendes, Gustavo Mioto e Panda, não acontecerão diante da incompatibilidade de datas dos artistas.

Os ingressos adquiridos para o sábado (5) serão válidos para 10, sem necessidade de troca. A entrada de domingo (6) poderá ser trocada na empresa tiqueteira, no caso, a Guiche Web, por uma das três novas datas (10, 11 e 12 de setembro) da festa.

No caso dos tickets obtidos via troca solidária (seja por mantimentos ou por recicláveis), não será necessário nenhum procedimento prévio. Basta comparecer ao evento em 10, 11 ou 12 de setembro e apresentar o ingresso.

Quem comprou os camarotes corporativos do 5º Itaquá Rodeio Fest, que davam acesso aos quatro dias de evento, receberá as pulseiras de todo o período para utilizá-las nos três dias da nova programação.

Aqueles que têm entrada para 5 ou 6 de setembro e não puderem comparecer, poderão solicitar reembolso na plataforma onde fez a compra.

A Balada APP, responsável pela venda dos ingressos do dia 5, oferece o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) pelo e-mail contato@baladapp.com.br, pelo chat baladapp.com.br e pelo telefone (62) 3434-8450. Para as tickets de 6/9, o contato deve ser feito pelo e-mail sac@guicheweb.com.br.

Mau tempo

As condições meteorológicas do fim de semana também afetaram outros eventos em São Paulo e no estado de Minas Gerais. O Rodeio de Piracaia foi cancelado e a 37ª Boituvana, em Boituva-SP, suspendeu o show de Eduardo Costa.

Em Campo Limpo Paulista-SP, parte de um camarote cedeu durante a Festa do Peão, após pessoas procurarem abrigo da chuva, deixando 24 feridos.

Em Patos de Minas-MG, uma forte ventania provocou colapso de parte da estrutura do palco do September Moto Fest, deixando cinco pessoas feridas. A programação foi cancelada.

Diante dos alertas e das ocorrências registradas nos últimos dias, o prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues (PL), reforçou, durante Coletiva de Imprensa no domingo, que, embora a estrutura do Itaquá Rodeio Fest já estivesse pronta, manter a programação diante das recomendações da Defesa Civil significaria assumir um risco que a organização não estava disposta correr:

“Não vamos colocar uma festa acima da vida e da segurança das pessoas. Toda a estrutura estava pronta, mas seria irresponsável ignorar os alertas da Defesa Civil. O adiamento foi uma decisão necessária para proteger o público, os artistas, as equipes e todos os profissionais envolvidos. Agora, estamos reorganizando a programação, para que todos possam aproveitar o Itaquá Rodeio Fest com segurança e para que Itaquaquecetuba tenha a celebração de aniversário que merece”.

Organizada pela Viva+ Entretenimento em comemoração aos 466 anos da cidade, o Itaquá Rodeio Fest 2026 está estruturado em arena localizada na estrada Governador Mário Covas Júnior, no Jardim Adriane (próximo ao número 1.355), ao lado do Itaquá Park Shopping.

As provas do Campeonato Brasileiro da Professional Bull Riders (PBR), organização internacional de montaria em touros, acontecem em 11 e 12 de setembro.