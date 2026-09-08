Bunkyo Mogi Beisebol leva o título da Chave Prata em Arujá

Equipe mogiana segue a preparação para o Brasileiro com bons resultados pelo caminho

A categoria Pré-Júnior (sub-14) do Bunkyo Mogi Beisebol entrou em campo no sábado (5) e domingo (6) para mais um compromisso preparatório para o Brasileiro, que ocorrerá em novembro, e, de quebra, conquistou o título da Chave Prata Tokyo do XVI Torneio Sadao Kayano de Beisebol, realizado em Arujá e organizado pelo Clube Nippon Blue Jays.

No domingo (6), as equipes de Cooper Clube B, da capital e Atibaia, foram derrotadas pelos mogianos pelo placar de 16 a 0 e 10 a 0. O destaque em ambos jogos foram os arremessadores Lucas Katuragui e Henry Marchetti, que, junto com uma defesa interna sólida, impediram que os adversários marcassem corridas.

Além dos arremessadores destaques do domingo (6), o esquadrão mogiano foi liderado pelos capitães Gael Abe e Emerson Mukotaka; pelos infielders: Miguel Monfort, Thomas Sumiya e Vitor Rocha; e pelos outfielders: André Ferreira, Bernardo Baldessarini, Caio Akita, Gustavo Bastos, Gustavo Sumiya, Julio Tayama, Leo Isuyama, Pedro Ferreira e Samuel Silva. O técnico é o experiente Michiaki Yamamoto, tendo como auxiliares Minori Yabuki e Walter Mukotaka. E como manager e chefe da Delegação, Márcio Katuragui.

No próximo mês, dias 10 e 11 de outubro, Mogi das Cruzes sediará a fase final da 24ª edição da Taça da Federação Paulista de Beisebol da categoria. O Bunkyo Mogi está classificado e jogará com a torcida a favor em busca de mais uma conquista.

O desempenho do time mostra o quanto vêm sendo importantes as ações do Projeto de Rendimento Mogi Beisebol Olímpico – Etapa I (BBO), programa que busca desenvolver talentos locais para integrar futuramente a Seleção Brasileira nas seletivas para os Jogos Olímpicos de Los Angeles e Brisbane.

O projeto do Bunkyo Mogi Beisebol conta com o incentivo das empresas Ascendant, Blue Skies, Clínica Via Vita, Colégio Brasilis, De Carlo Industrial, Espetinhos Akiyama, GZ Metalúrgica, JCL, Marcatto Indústria Mecânica, Nachi, Petrom, Piassa Madeiras, Rute Akimi Hanada Arquitetura e a Yamaho, além da Prefeitura de Mogi das Cruzes.

Os interessados em participar do projeto podem obter mais informações pelos canais de atendimento: WhatsApp: (11) 99711-2262 ou no e-mail: mogibeisebolbbo@gmail.com.