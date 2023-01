População pode participar de pesquisa sobre serviços públicos até dia 30

A Secretaria Municipal e Transparência e Dados Abertos e o Programa Participa Mogi prorrogaram até 30 de janeiro as pesquisas de opinião da população sobre importantes tópicos da gestão pública. Estão sendo avaliadas quatro áreas de atuação: Serviços Públicos, Dados Abertos, Serviços de Saúde e Transparência Pública.

“As pesquisas tratam de assuntos muito importantes para a população e a participação é um pilar desta gestão. Por isso, decidimos prorrogar o prazo para que as pessoas se manifestem e ajudem a melhorar a qualidade dos serviços públicos.”, explica o secretário municipal de Transparência e Dados Abertos, Severino Netto.

Para o secretário municipal de Planejamento e Gestão Estratégica, Lucas Porto, complementa: “O Participa Mogi oferece um canal consolidado para que as pessoas opinem e queremos que os mogianos colaborem de forma efetiva com o que estamos construindo para a cidade”, observa.

Para participar, basta acessar a página do Participa Mogi (clique aqui), clicar no ícone Participe/Consultas Públicas e escolher o assunto a ser avaliado. Em poucos minutos, o cidadão pode opinar sobre cada serviço em análise e apontar índices de satisfação que servirão para futuras ações e investimentos.

Os resultados das avaliações irão colaborar para a Política Municipal de Dados Abertos, que visa contribuir para o aumento da transparência do governo e criar melhores possibilidades de controle social das ações governamentais. Quando os dados são abertos, o cidadão pode acessar as informações que procuram de uma maneira direta na web, otimizando a organização do tempo e reduzindo custos relacionados a responder pedidos.

Participa Mogi

A plataforma foi implantada para oferecer um espaço para o debate, a troca de ideias e o diálogo com a população, estimulando a participação dos cidadãos no desenvolvimento do município. Por meio do canal, as pessoas podem apontar necessidades de seus bairros, em todas as áreas, com a garantia de que as sugestões serão ouvidas e discutidas com a comunidade.

O Participa Mogi é uma política pública materializada por meio de uma ferramenta permanente de participação, de maneira colaborativa entre população e governo. Pela página do Participa Mogi, que está no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes, a população pode acompanhar a agenda de participação da cidade.