Política Municipal de Planejamento de Longo Prazo foi encaminhada à Câmara

Firmar proprósitos para o desenvolvimento da cidade pelos próximos 36 anos são o objetivo do projeto de lei

Inspirado nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ODS – ONU), o projeto de lei que institui a Política Municipal de Planejamento de Longo Prazo foi assinado pelo prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, na quinta-feira (4), no evento “Mogi 500 Anos: um Projeto de Lei para um futuro sustentável”. O objetivo é firmar os propósitos e os projetos que guiarão o desenvolvimento do município pelos próximos 36 anos, quando Mogi completará 500 anos.

A partir de agora, o projeto será encaminhado à Câmara de Mogi das Cruzes para análise.

O documento foi construído após processo de debate e discussão com representantes de vários segmentos da sociedade mogiana, que compõem o Conselho Mogi 500 Anos, e propõe a criação de uma ferramenta permanente de planejamento com características institucionais, técnicas e suprapartidárias. O projeto de lei cria a obrigatoriedade de um planejamento de longo prazo para a cidade, garantindo o seu desenvolvimento e também permitindo que o município deixe de ser refém de ciclos políticos e planos de governo, que ocorrem de quatro em quatro anos.

Como integrante deste importante passo para o município, a superintendente do jornal A Semana, Fabíola Pupo, esteve presente no ato da assinatura e é uma das participantes do Conselho para que o futuro de Mogi seja ainda mais próspero. “Hoje é um dia muito especial para que possamos ver a nossa cidade crescer e prosperar por mais 500 anos. Pensar no futuro de uma forma estratégica, focando no desenvolvimento de Mogi, é um passo importante”, relata.

Como forma de agradecimento pelos trabalhos que realiza dentro do projeto, Fabíola recebeu o troféu de reconhecimento pelo mérito de participação na construção de uma cidade sustentável. “Eu me sinto muito honrada em tomar parte, como sociedade civil organizada, das diretrizes para construir uma cidade melhor no futuro, independente de influências partidárias ou ideológicas. Eu não fui premiada, mas sim Mogi das Cruzes”, comenta a superintendente do jornal.

O evento contou também com o painel “A importância do planejamento de longo prazo para as cidades”, com moderação do secretário Cláudio Rodrigues e a participação do secretário de Desenvolvimento Econômico em Pernambuco, Guilherme Cavalcanti, que é idealizador e coordenador do programa Recife 500 Anos, além do arquiteto e urbanista Ciro Pirondi, criador do Projeto Rio dos Horizontes.

Ao final do evento, foi apresentado o mapa geral do Plano Mogi 500 Anos. Construído a partir dos oito pactos oriundos da Etapa de Diagnóstico, o documento foi entregue a todos os participantes e define os caminhos estratégicos, indicadores e metas ao longo dos próximos anos para Mogi das Cruzes.

Com Ciro Pirondi na foto, a Superintendente do jornal A Semana, Fabíola Pupo, faz parte do Conselho Mogi 500 Anos por se preocupar com a construção de uma cidade sustentável