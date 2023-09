Policlínica UMC realiza 21ª Feira de Saúde

A Policlínica UMC realizará a 21ª Feira de Saúde, evento que oferece atendimentos em diversas áreas como clínica médica, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, ortopedia, cardiologia dentre outras especialidades.

O atendimento acontece nos dias 30 de setembro e 1 de outubro e é gratuito. No entanto, as vagas são limitadas e as senhas serão distribuídas a partir das 8h da manhã nos dois dias de atendimento. Os interessados devem apresentar documentos pessoais, exames clínicos recentes e, caso exista necessidade, receitas médicas. Caso o paciente já tenha algum diagnóstico, é importante apresentar os laudos para realizar o atendimento.

“A Feira de Saúde mobiliza nossos professores e alunos a realizarem um atendimento humano, responsável e gratuito. São diversas especialidades médicas e serviços de qualidade para quem deseja estar com a saúde em dia, quer do ponto de vista preventivo e curativo”, afirma o coordenador da Policlínica, Melquiades Machado Portela.

Já para o coordenador do Curso de Medicina da UMC, Henrique Naufel, ações como essas contribuem para o conhecimento e desenvolvimento dos alunos. “Esse atendimento permite que os alunos tenham maior humanização e uma experiência real do cotidiano da vida médica. Ressalto que todos os atendimentos serão realizados com a supervisão dos professores”, explica.