Policlínica da UMC fará mutirão de Papanicolau neste sábado

A Policlínica e a Liga de Oncologia e Ginecologia e Obstetrícia do Curso de Medicina da UMC realizam neste sábado, das 8h às 16h ,uma nova edição da Campanha de Prevenção ao Câncer de Colo do Útero. A ação irá oferecer gratuitamente exames de Papanicolau às mulheres do Alto Tietê.

Para participar, as interessadas devem comparecer à Policlínica, localizada na Rua Dom Antônio Candido Alvarenga, Nº 170 e apresentar documento pessoal com foto. O atendimento ocorrerá conforme a ordem de chegada, através da distribuição de senhas. O serviço será prestado pelos alunos de Medicina, com supervisão dos professores.

“A prevenção é muito importante para o diagnóstico precoce e tratamento do câncer de colo de útero. Quanto mais cedo for diagnosticada a doença, maiores serão as chances de cura, sobrevida e a qualidade de vida do paciente”, explicou o doutor Luiz Pina, professor e orientador da Liga de Ginecologia do curso de Medicina da UMC.