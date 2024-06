Pocket Geek Comics acontece no Suzano Shopping

Com ações gratuitas, eventos simultâneos acontecerão no sábado (15) e no domingo (16)

O festival dedicado ao universo da cultura pop, conhecido como Pocket Geek Comics, acontecerá nos dias 15 e 16 de junho, no Suzano Shopping. O evento terá várias atividades, todas gratuitas e para todas as idades.

Ações simultâneas acontecerão no sábado e no domingo, num espaço próximo à Arena Bomboliche. A programação contará com diversas atrações, como feira com expositores de artigos diversos que agradarão em cheio os apaixonados pelas mais diversas manifestações geek.

Os participantes também irão se divertir com pista de Just Dance, jogos de tabuleiro, desfile cosplay, apresentações de dança, área Pokémon, fliperamas, balada geek, além de pintura facial, animação com DJ e brindes.

No sábado, o evento vai das 10h às 22h; no domingo, das 12h às 20h. O festival tem realização da GMZ Produções e Eventos e apoio da N!Games, além do Suzano Shopping, e acontecerá para agradar os fãs da cultura pop que, cada vez mais, estão ligados a filmes de super-heróis e de ficção científica, além de séries de televisão, histórias em quadrinhos, mangás, animes, jogos de computador e de console, jogos de tabuleiro, literatura, entre outros, um universo que atravessa gerações.

O endereço do shopping é Rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano. Mais informações: redes sociais (@suzanoshopping), site (www.suzanoshopping.com.br) ou pelo telefone (11) 2500-7940.

Com evento no final de semana, os fãs da cultura pop terão muitas atrações