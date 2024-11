Poá elege Saulo Souza como prefeito para a gestão 2025/2028

Com 37,07% dos votos, candidato do PP assumirá a prefeitura

Com uma trajetória política que se iniciou em 2012, o prefeito eleito de Poá, Saulo Souza (PP), conquistou 37,07% dos votos válidos nas eleições deste ano, que aconteceram no dia 6 de outubro, chegando a 23.918 eleitores que depositaram a sua confiança em seu nome.

A sua entrada à política poaense foi quando concorreu ao cargo de vereador, repetindo a campanha em 2016 com vitória, com o objetivo de transformar a cidade politicamente.

Em 2020, disputou a eleição em Poá como prefeito, mas não teve êxito, concorrendo, em 2022, a deputado estadual. “Fui o candidato mais votado da história da cidade”, conta.

Ao ser indagado sobre o que o levou a se candidatar a prefeito, Saulo salienta que a política é a forma que encontrou de retribuir tudo o que Póa já fez por ele: “Sou filho da escola pública e da universidade pública. A política para mim não é uma profissão, mas uma oportunidade de servir, de contribuir para fazer a diferença na vida das pessoas. Vou me dedicar a essa missão com entusiasmo, coragem e compromisso com a mudança que nossa cidade precisa’.

Pela cidade, comenta que existe um grande desafio a ser enfrentado, como a contrução de um futuro de mudanças, elevando o município para o próximo nível, assumindo o compromisso de trazer uma gestão renovada com prefeito, vice-prefeito e secretários técnicos. “Nosso foco é atender a essa expectativa de renovação da população, com um trabalho sério e direcionado a retomada do progresso da cidade”, explica o novo administrador municipal.

A gestão 2025/2028 tem como uma das principais propostas na Saúde, levar o Poupatempo da Saúde para a população, juntamente com uma policlínica de especialidades com centro de diagnóstico e imagem na obra inacabada de Calmon Viana, dando acesso rápido para médicos e exames, reduzindo filas e melhorando o atendimento. Já na Segurança Pública, comandada pelo vice-prefeito Delegado Eliardo, lançarão o programa “Poá Protegida”, com ações como o “Resplandece Poá”, para alcançar 100% de iluminação de LED na cidade, reabertura da Delegacia de Flagrantes, câmeras de monitoramento e fortalecimento da Guarda Civil Municipal (GCM). “Também daremos atenção especial à instalação de uma Clínica Escola do Autismo e da Inclusão, um centro de referência em atendimento clínico e pedagógico para autistas e pessoas com outras deficiências, promovendo qualidade de vida e desenvolvimento”, comenta Saulo, que enfatiza o Programa Geração SER (Serviço, Educação e Renda), que oferecerá bolsa para jovens atuarem como aprendizes nos órgãos públicos.

Sobre a transição, Poá já está com início desde o dia 24 de outubro, onde foi definido o cronograma para o processo de transição. “Essa parceria é essencial para que possamos começar nossa administração já cientes dos dados e projetos em andamento na cidade”, revela Saulo sobre a receptividade da prefeita Marcia Bin.

Segundo ele, o resultado das urnas expressou o desejo de mudança, e a sua candidatura representou o espírito de renovação, mostrando que Poá está entrando em uma nova era de transformação, onde a política deve servir ao povo.

Para finalizar, o prefeito, que tomará posse em janeiro de 2025, faz o seu agradecimento à população: “Agradeço profundamente a toda a população de Poá que se uniu a nós nesse grande movimento de mudança. Estamos juntos para construir uma cidade próspera, feliz e da qual possamos nos orgulhar. Vamos, com coragem, construir o futuro que o povo merece e nossa cidade precisa”.

