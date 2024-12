Poá brilha na 12ª Copa Estadual de Futsal

A equipe sub-16 masculina de futsal de Poá trouxe motivos de orgulho para a cidade ao conquistar o terceiro lugar na 12ª Copa Estadual de Futsal. O feito foi garantido no último sábado (23), com uma vitória suada contra o Dracena, equipe anfitriã, por 3 a 2.

O caminho até a medalha de bronze foi marcado por muita emoção. Na sexta-feira (22), o time poaense quase chegou à final, mas foi derrotado por Sorocaba em uma partida acirrada, decidida nos últimos segundos, com o placar de 3 a 2.

Mesmo assim, os jogadores de Poá deram a volta por cima e fecharam a competição entre as melhores equipes do Estado de São Paulo.

A conquista reforça o potencial esportivo de Poá e inspira novos talentos. A torcida já sonha com novos títulos, enquanto os atletas continuam levando o nome da cidade com orgulho pelas quadras paulistas.

Sub-16 conquista bronze em campanha emocionante