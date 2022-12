Plenário da Câmara será entregue na primeira sessão do ano

O Plenário “Vereador Doutor Luiz Beraldo de Miranda”, onde normalmente acontecem as sessões da Câmara de Mogi, será entregue revitalizado na primeira sessão do ano de 2023, marcada para fevereiro. O espaço está passando por adequações a exigências do Corpo de Bombeiros, com intervenções anti-incêndio, substituições elétricas e ajustes hidráulicos. Foram também realizadas melhorias no forro, troca de revestimentos nas paredes, implementação de piso tátil e ainda correções de acessibilidade.

A informação da entrega do plenário foi confirmada pelo presidente do Legislativo Marcos Furlan. Em entrevista coletiva para apresentar o balanço do ano, o vereador destacou que a reforma foi necessária para a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

Durante a coletiva, Furlan apresentou outras medidas administrativas referentes ao seu primeiro mandato como presidente – ele foi reeleito para chefiar a Mesa Diretiva em 2023.

Foram tomadas providências para melhorar a estrutura de trabalho de gabinetes, como aquisição de cadeiras e mesas e compra de microcomputadores para repor os danificados e substituir os existentes, que já possuem sete anos ou mais de uso. “A compra de microcomputadores obteve uma economia de aproximadamente 33,22% com relação ao valor estimado, sendo que os equipamentos já contam com os softwares para uso e garantia de 36 meses, permitindo que a Câmara não tenha mais gastos com equipamentos dessa natureza pelos próximos anos”, disse Furlan.