Planta e Raiz e Maria Gadu se apresentam no Sesc Mogi no final deste mês

A programação de abril no Sesc de Mogi das Cruzes. Além do projeto Dona Ivone Lara: Axé!, que começa nesta quinta-feira, dia 13, em homenagem aos 100 anos de legado e vanguarda da Rainha do Samba, a unidade prepara dois shows com nomes importantes da música brasileira: Planta e Raiz, dia 29, a partir das 18h, e Maria Gadu, dia 30, também às 18h.

O Planta e Raiz é uma das mais importantes bandas do reggae brasileiro. Com 25 anos de estrada, a banda vai apresentar seus grandes sucessos, além de composições novas e inéditas.

Já o projeto “Quem sabe isso quer dizer amor”, Maria Gadu reverencia a Música Popular Brasileira. No show desse seu último lançamento, a artista celebra o marco dos seus 20 anos carreira e apresenta regravações de canções brasileiras que marcaram sua vida.

Os ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira, dia 11, a partir das 14h. A inteira custa R$ 40 e a meia, R$ 20. Quem tiver credencial plena paga R$ 12.

Mais informações sobre os shos nos seguintes links:

https://www.sescsp.org.br/programacao/planta-e-raiz-3/

https://www.sescsp.org.br/programacao/maria-gadu-4/